Ученые рассказали об увеличении размеров животных в крупных городах 17.08.2021, 20:07

С чем это связано?

Ученые из Музея естественной истории Флориды заявили о том, что урбанизация ведет к росту размеров и массы тела городских млекопитающим. Это может быть связано с большей безопасностью, а также доступностью пищи на свалках, сообщает Naked science.

Рост больших городов влияют на геологию планеты, а также на ее растительный и животный мир. Считается, что урбанизация приводит к сокращению животных средних размеров. Температура в городе немного выше, чем за его пределами, а более теплая среда обычно связана с уменьшением размеров тела. Это облегчает отдачу лишнего тепла. Именно поэтому амурские тигры крупнее индонезийских, а белые медведи больше бурых. В биологии такая зависимость известна как правило Бергмана.

Но новая работа ученых показала, что тела животных в городах больше, чем у их диких собратьев. Так, исследователи измерили размеры тела у 140500 животных, которые представляли 100 видов млекопитающих Северной Америки. Данные были собраны на протяжении 80 лет.

Оказалось, что, несмотря на повышение температуры, размеры тела большинства из них увеличивались, что противоречило правилу Бергмана. По мнению ученых, такой эффект связан с большей доступностью воды и пищи. В человеческих отходах их найти проще, чем в естественных условиях.

Но не все животные увеличивают свои размеры, некоторые действительно уменьшаются. Среди животных, которые способны пережидать зиму в гибернации, это сокращение в размерах проявляется особенно заметно. Возможно, во время спячки эти млекопитающие становятся более чувствительными к изменению температуры, и менее массивное тело позволяет легче его перенести.

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