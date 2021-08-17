«Белинвестбанк» требует у клиентов согласия на передачу данных третьим лицам 3 17.08.2021, 20:15

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С какой целью банку нужно согласие на передачу этих данных третьим лицам?

Вчера и сегодня onliner.by стали писать обеспокоенные читатели — клиенты «Белинвестбанка». По их словам, теперь при входе в интернет-банкинг необходимо дать согласие на осуществление любых действий с их персональными данными, в том числе на передачу третьим лицам.

«Впервые сегодня при использовании интернет-банкинга „Белинвестбанка“ появилось окно о согласии на обработку данных и передачу информации третьим лицам. Раньше такого не было. И если выбираешь вариант „не согласен“, то не можешь пользоваться интернет-банкингом. Это какое-то нововведение? Насколько оно правомерно? И кто эти третьи лица?» — написала нам вчера вечером читательница Катерина.

«Со вчерашнего дня „Белинвестбанк“ в интернет-банкинге требует согласие клиентов на передачу данных третьим лицам, в том числе биометрических — отпечаток пальца, Face ID, наверное. Отказы не принимаются», — написали нам сегодня и приложили скриншот.

С какой целью банку нужно согласие на передачу этих данных третьим лицам? Что это за третьи лица, которым могут передаваться данные ваших клиентов и как они могут быть использованы? Эти вопросы мы направили в пресс-службу «Белинвестбанка».

Банк: вступили в силу новые условия договора оказания услуг ДБО

«Вступили в силу новые условия договора оказания услуг дистанционного банковского обслуживания ОАО „Белинвестбанк“, — ответили нам в пресс-службе. — На его основании с 16 августа 2021 года пользователям Мобильного приложения и Интернет-банкинга на операционной системе Android при входе в каналы дистанционного банковского обслуживания предоставляется возможность дать согласие на обработку данных. Для операционной системы iOS такая возможность будет внедрена через несколько дней.

Данная норма прописана в Постановлении правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2019 г. №379. А со вступлением в силу в ноябре 2021 г. Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. №99-З „О защите персональных данных“ она станет обязательной».

«В частности, в пункте 3 главы 2 постановления сказано, что получение, передача, сбор, обработка, накопление, хранение, распространение, предоставление и (или) использование данных клиента, в том числе биометрических, при проведении финансовой организацией финансовых операций с использованием программных средств осуществляется с согласия клиента.

Под „третьими лицами“, которые упоминаются в согласии на обработку данных, подразумеваются: компания — разработчик программного обеспечения, Национальный банк, иные банки, международные и национальные платежные системы и так далее.

При этом в соответствии с пунктом 5 согласие клиента на обработку данных о нем предоставляется: „в электронном виде с использованием средств электронной цифровой подписи или без их использования с применением программных средств, в том числе системы дистанционного обслуживания финансовой организации, в процессе проведения процедур идентификации, в том числе удаленной, или аутентификации клиента; на бумажном носителе при личном обращении клиента, если такая возможность предусмотрена финансовой организацией“.

Таким образом, в рамках законодательства банки и небанковские кредитно-финансовые организации Беларуси обязаны брать согласие с клиента на получение, передачу, сбор, обработку, накопление, хранение, распространение и (или) использование его данных. Кстати, такая норма и раньше была закреплена в условиях договора оферты, и клиент, подписывая его, давал свое согласие банку на указанные выше действия. Также данную норму соблюдают другие банки и небанковские кредитно-финансовые организации Беларуси. В связи с изменением законодательства ОАО „Белинвестбанк“ посчитал необходимым отдельным запросом информировать своих клиентов и брать такое согласие на обработку данных», — прокомментировали в банке.

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