Талибы перечислили основные направления своей политики 5 17.08.2021, 20:24

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Фото: EPA

Что обещают боевики?

Террористическая организация «Талибан», объявившая о захвате всей территории Афганистана, заявила, что гарантирует свободу и независимость каждой нации, защиту прав женщин, всеобщую амнистию, независимость частных СМИ. Об этом на первой пресс-конференции заявил официальный представитель талибов Забихула Муджахид, передает Al Jazeera.

На свободу и независимость имеет право каждая нация.

Никому не позволено использовать территорию Афганистана для атак на другие страны, в том числе соседние государства.

Права женщин (в том числе на образование) будут защищаться в рамках шариата.

«Талибан» не стремится к отмщению и обещает помилование даже тем, кто работал на прежний режим или иностранные силы.

Частные СМИ должны «оставаться независимыми», но «не должны работать против национальных ценностей».

Взаимодействие с другими странами продолжится, Афганистану не нужны враги ни внутри страны, ни за рубежом.

Гарантируется безопасность иностранных граждан в Афганистане.

Природные ресурсы будут использоваться для «восстановления и процветания» страны.

Афганистан намерен искоренить наркоторговлю, сообщает Reuters.

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