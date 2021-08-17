Талибы перечислили основные направления своей политики

Талибы перечислили основные направления своей политики5
- 17.08.2021, 20:24
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Что обещают боевики?
Террористическая организация «Талибан», объявившая о захвате всей территории Афганистана, заявила, что гарантирует свободу и независимость каждой нации, защиту прав женщин, всеобщую амнистию, независимость частных СМИ. Об этом на первой пресс-конференции заявил официальный представитель талибов Забихула Муджахид, передает Al Jazeera.
На свободу и независимость имеет право каждая нация.
Никому не позволено использовать территорию Афганистана для атак на другие страны, в том числе соседние государства.
Права женщин (в том числе на образование) будут защищаться в рамках шариата.
«Талибан» не стремится к отмщению и обещает помилование даже тем, кто работал на прежний режим или иностранные силы.
Частные СМИ должны «оставаться независимыми», но «не должны работать против национальных ценностей».
Взаимодействие с другими странами продолжится, Афганистану не нужны враги ни внутри страны, ни за рубежом.
Гарантируется безопасность иностранных граждан в Афганистане.
Природные ресурсы будут использоваться для «восстановления и процветания» страны.
Афганистан намерен искоренить наркоторговлю, сообщает Reuters.