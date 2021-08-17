Mastercard прекратит выпускать карты с магнитной полосой 17.08.2021, 20:40

Карту с магнитной полосой разработали в 1960-х годах.

Ни на одной активной дебетовой или кредитной карте компании Mastercard после 2033 года не будет магнитной полосы, сообщается на сайте компании. Их выпуск начнут ограничивать уже с 2024 года.

Отход от магнитной полосы объясняют появлением более надежных и удобных технологий:

карт с чипами, которые работают с помощью микропроцессоров и имеют микроантенны, которые позволяют осуществлять бесконтактные транзакции;

биометрических карт, которые сочетают отпечатки пальцев с чипами для подтверждения личности владельца карты, является дополнительным уровнем безопасности.

Руководство компании говорит, что Mastercard станет первой платежной системой, которая полностью откажется от карт с магнитной полосой.

В мае стало известно, что 30 крупнейших европейских банков и финансовых компаний, среди которых Deutsche Bank, BNP Paribas, ING, UniCredit и Santander, разрабатывают собственную платежную систему, которая должна стать конкурентом PayPal, Mastercard, Visa, Google и Apple. Инициатива уже получила поддержку Еврокомиссии, Европейского центрального банка, а также финансовых регуляторов еврозоны.

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