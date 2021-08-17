Mastercard прекратит выпускать карты с магнитной полосой
- 17.08.2021, 20:40
Карту с магнитной полосой разработали в 1960-х годах.
Ни на одной активной дебетовой или кредитной карте компании Mastercard после 2033 года не будет магнитной полосы, сообщается на сайте компании. Их выпуск начнут ограничивать уже с 2024 года.
Отход от магнитной полосы объясняют появлением более надежных и удобных технологий:
карт с чипами, которые работают с помощью микропроцессоров и имеют микроантенны, которые позволяют осуществлять бесконтактные транзакции;
биометрических карт, которые сочетают отпечатки пальцев с чипами для подтверждения личности владельца карты, является дополнительным уровнем безопасности.
Руководство компании говорит, что Mastercard станет первой платежной системой, которая полностью откажется от карт с магнитной полосой.
В мае стало известно, что 30 крупнейших европейских банков и финансовых компаний, среди которых Deutsche Bank, BNP Paribas, ING, UniCredit и Santander, разрабатывают собственную платежную систему, которая должна стать конкурентом PayPal, Mastercard, Visa, Google и Apple. Инициатива уже получила поддержку Еврокомиссии, Европейского центрального банка, а также финансовых регуляторов еврозоны.