Воссоздано древнее магнитное поле Земли

17.08.2021

Исследователям удалось измерить значения магнитного момента Земли в неолите.

Исследователи из Израиля, Италии и США на основе анализа археологических находок воссоздали существовавший в неолите магнитный момент Земли. Статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты проанализировали 129 орудий из кремня и осколков керамики возрастом от восьми до десяти тысяч лет, найденных на территории археологического памятника Вади-Файнан в Иордании. В этих древних предметах информация о магнетизме прошлого остается «застывшей» в крошечных кристаллах ферромагнитных минералов, откуда ее можно «извлечь» в лабораторных условиях.

Исследователи обнаружили, что магнитный момент Земли — основная физическая величина, характеризующая способность создавать и воспринимать магнитное поле — в неолите был относительно небольшим, однако затем резко увеличился. Еще в 7600 году до нашей эры он составлял около двух третей от нынешнего, однако уже к 7000 году до нашей эры его сила была больше. После 5200 года до нашей эры магнитный момент начал постепенно ослабевать.

Результаты исследования имеют важное значение, подчеркивают исследователи. Магнитный момент Земли на протяжении времени его измерения (около 200 лет) постепенно уменьшается. Это вызывает опасения, что планета может в определенный момент полностью потерять свое магнитное поле.

