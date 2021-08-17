На свободу вышел бизнесмен Александр Кнырович 2 17.08.2021, 21:10

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Александр Кнырович

Архивное фото «Радыё Свабода»

Он отсидел три года из шести.

На свободу вышел бизнесмен Александр Кнырович. В июле 2018 года ему присудили шесть лет колонии за дачу взятки и уклонение от уплаты налогов, передает nashaniva.com.

Кнырович отбывал наказание в Витебской колонии, куда отправляют осужденных бизнесменов, бывших чиновников и силовиков. В июне из этой колонии досрочно вышли на свободу академик Белецкий и бывший заместитель министра здравоохранения Лосицкий, осужденные за коррупцию. Они были помилованы.

Причины, по которым был освобожден Кнырович, пока неизвестны. Но в последнее время на свободу выходят заключенные, которым пересчитали срок содержания в СИЗО до суда. Сейчас день под стражей засчитывается за полтора дня в колонии общего или усиленного режима.

Александр Кнырович

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