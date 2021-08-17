Литовские пограничники: На территорию Литвы вошли 12 белорусских силовиков

Литовские пограничники: На территорию Литвы вошли 12 белорусских силовиков26
- 17.08.2021, 21:32
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Видеофакт.
Литовские пограничники заявили, что на территорию Литвы вошли 12 белорусских силовиков со щитами и дубинками. И что они сопровождали иракских мигрантов, "подталкивали" их на литовскую территорию.
Государственная граница в этом районе проходит по водному каналу, на видео он показан за спинами нарушителей.
"Силовики покинули территорию через несколько минут после того, как литовские пограничники неоднократно заявляли, что они нарушили границу", — рассказал представитель литовских пограничников.
В МВД Литвы инцидент назвали "наглой провокацией".