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Фото дня: как на Минск надвигалась буря

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  • 17.08.2021, 21:40
  • 6,556
Фото дня: как на Минск надвигалась буря
Фото: Александр Шевцов / facebook.com/dreamy.alex

Красивая и пугающая картина.

17 августа на Минск обрушился ливень и шквалистый ветер. Итогом разгула стихии стали десятки поваленных деревьев, дорожных знаков и билбордов. Сообщается о разрушенных детских площадках, пишет gazetaby.com.

В Заславле после ливня более шести часов не было электричества. На рынке «Ждановичи» рухнул навес над торговыми павильонами, пострадали два человека.

А вот как буря надвигалась на Минск. Момент запечатлел минчанин Александр Шевцов:

Фото: Александр Шевцов / facebook.com/dreamy.alex

Фото тут и далее Александр Шевцов:

Фото: Александр Шевцов / facebook.com/dreamy.alex
Фото: Александр Шевцов / facebook.com/dreamy.alex
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