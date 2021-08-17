Фото дня: как на Минск надвигалась буря 2 17.08.2021, 21:40

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Фото: Александр Шевцов / facebook.com/dreamy.alex

Красивая и пугающая картина.

17 августа на Минск обрушился ливень и шквалистый ветер. Итогом разгула стихии стали десятки поваленных деревьев, дорожных знаков и билбордов. Сообщается о разрушенных детских площадках, пишет gazetaby.com.

В Заславле после ливня более шести часов не было электричества. На рынке «Ждановичи» рухнул навес над торговыми павильонами, пострадали два человека.

А вот как буря надвигалась на Минск. Момент запечатлел минчанин Александр Шевцов:

Фото: Александр Шевцов / facebook.com/dreamy.alex

Фото тут и далее Александр Шевцов:

Фото: Александр Шевцов / facebook.com/dreamy.alex

Фото: Александр Шевцов / facebook.com/dreamy.alex

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