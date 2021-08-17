Каждый седьмой завод в России оказался на грани банкротства 17.08.2021, 21:53

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В «зомби-предприятия» превратилось 15% обрабатывающей промышленности РФ.

Каждое седьмое предприятие обрабатывающего сектора российской промышленности находится в предбанкротном состоянии. Такие данные приводит Центр конъюнктурных исследований ВШЭ по итогам опроса руководителей более 4 тысяч производственных компаний из 82 субъектов РФ, передает finanz.ru.

Примерно 15% фабрик и заводов являются крайне «неэффективными, убыточными и балансирующими на грани банкротства», выпуская продукцию, которую неконкурентоспособна, не пользуется спросом, а зачастую просто не нужна, говорится обзоре ВШЭ о деловой активности в промышленности в июле.

«Как правило, подобные экономические агенты, работающие даже с отрицательной добавленной стоимостью, сосредоточены в малых и моногородах и финансируются в том числе за счёт патернализма местных властей путем бюджетной субсидированной помощи в целях сохранения хоть каких-то рабочих мест и доходов для проживающих на этой территории людей», - пишут эксперты ВШЭ.

Причем банки вынуждены кредитовать эти «зомби предприятия», участвуя в распространении дефолтов и безнадёжных долгов.

По последним данным Росстата за январь-май среди крупных и средних промышленных предприятий в обрабатывающем секторе 27,8% работали с убытком.

В минусе оказался каждый третий производитель компьютеров,

электронных и оптических изделий (32,6%), табачных изделий (35,5%), напитков (31%) и полиграфической продукции (38%).

Убыточно 21,5% фармацевтики, 29,8% машиностроения, 22,5% металлургии, 27,5% пищевой промышленности.

Наименьшая доля - 14,7% - в производстве кожи и изделий из нее, а также в секторе «резиновых и пластмассовых изделий» (15,9%).

На 1 июня 1,4 тысячи фабрик и заводов обрабатывающего сектора накопили 2,037 триллиона рублей долгов - почти половину всей просроченной задолженности юрлиц в экономике.Из этой суммы 1,347 трлн предприятия должны поставщикам, а еще 33,3 млрд - в бюджеты и внебюджетные фонды. Рекордсменом по неоплаченному долгу остаются российские НПЗ, просрочившие платежи на 1,067 трлн рублей.

Крупную задолженность перед поставщиками накопили производители лекарства (25,5 млрд рублей), бумаги (12,9 млрд) и металлурги (101,6 млрд). Исходя из принципа «созидательного разрушения» часть убыточных и предбанкротных предприятий можно было бы вывести с рынка или значительно перепрофилировать с кардинальной сменой управленческого состава, но это требует высоких затрат, а главное неясно, что делать с людьми, которые работают на этих предприятиях, получая пусть и небольшой, но доход, пишут эксперты ВШЭ. Число корпоративных банкротсв уже растет в России впервые за года: за январь-июнь несостоятельными были признаны 4918 юридических лиц. При этом кредиторы сообщили о намерении обанкротить 15955 должников. Это на 29,6% больше, чем годом ранее, и на 14,6% выше показателя, чем за первую половину докризисного 2019 года.

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