Режим ликвидирует Союз белорусских писателей, куда входит Алексиевич 2 17.08.2021, 22:03

1,498

Таракан боится литераторов.

Общественное объединение «Союз белорусских писателей» ликвидируют в Беларуси. Верховный суд возбудил гражданское производство о ликвидации организации, основанием для этого стал иск Министерства юстиции. Объединение получило соответствующее уведомление 17 августа.

Напомним, что Минюст в июле этого года начал проверку Союза белорусских писателей, в совет которого в том числе входит нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Министерство запросило документы этого общественного объединения с 2018 по 2021 год. В офисе СБП и дома у председателя союза Бориса Петровича прошли обыски. Силовики изъяли технику, офис организации опечатали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».