В Украине предложили применить тактику талибов в конфликте с Россией 17.08.2021, 22:09

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Об этом заявил советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев.

Советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев предложил изучить тактику боевиков радикального движения «Талибан» для применения в конфликте с Москвой. Его слова приводит пресс-служба партии «Европейская солидарность».

«Не лишним было бы проанализировать уроки молниеносной военной победы талибов над лучше укомплектованными с технической точки зрения почти 300-тысячными правительственными войсками», — заявил политик. Также он предложил украинским властям созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны для анализа происходящего в Афганистане с точки зрения политической и экономической безопасности Украины.

Как считает Елисеев, провал статуса Кабула как особого союзника США нивелирует символизм и значение аналогичного соглашения для Киева. При этом первой «жертвой» событий в Южной Азии будет саммит «Крымской платформы» 23 августа, заявил политик.

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