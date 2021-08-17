Премьер Эстонии призвала ЕС ввести новые санкции против режима Лукашенко 17.08.2021, 22:19

Кая Каллас

Фото: Anadolu Agency

Кая Каллас сделала заявление во время встречи в Берлине с канцлером Германии.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала ЕС начать обсуждение введения новых санкций против властей Беларуси. Она сделала заявление во вторник во время встречи в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель. Каллас подчеркнула, что официальный Минск использует мигрантов в своих целях как оружие против Евросоюза, сообщает DW.

"Мы знаем, что единый подход и решения сдерживают диктаторов, а санкции оказывают важное влияние на белорусский режим", — заявила эстонский премьер.

Ангела Меркель осудила действия Лукашенко. По ее словам, Берлин стремится занять единую позицию с партнерами по ЕС, поскольку "этот гибридный вид конфронтации, используемый Беларусью, является атакой на нас всех в Европейском союзе, а не только на одну страну".

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