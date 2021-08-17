закрыть
17 августа 2021, вторник, 22:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мощнейший ливень вызвал потоп в Витебске

  • 17.08.2021, 22:28
Мощнейший ливень вызвал потоп в Витебске
Фото: «Народныя навіны Віцебска» / Сергей Серебро

Фотофакт.

Гроза, ливень и сильный ветер обрушились на Витебск 17 августа примерно в пять часов дня, вызвав подтопление ряда улиц. Скорость порывов ветра достигала 20 метров в секунду, зачастую дождевой поток несло почти горизонтально. Деревья падали под напором ветра, вывернутые с корнем.

Меньше чем за час в Витебске, по данным наблюдений синоптиков, выпало 23 миллиметра осадков, при месячной норме для августа в 77 миллиметров. Мощнейший ливень вызвал подтопления на улицах областного центра, из-за которых временно останавливался общественный транспорт.

Наверное, самая большая лужа уже традиционно организовалась напротив автовокзала — это место стало затапливать практически каждый раз при порядочном дожде. Воду из этого места не могли спустить в канализацию еще долго после окончания дождя. Фотографии затопленного города публикует портал «Народныя навіны Віцебска».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Время пришло
Время пришло Андрей Санников
Пора менять лысую резину
Пора менять лысую резину Телеграм-канал БОР
Cиние пальцы как черная метка
Cиние пальцы как черная метка Артем Черников
Музея массандры не будет
Музея массандры не будет Ирина Халип