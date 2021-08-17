Мощнейший ливень вызвал потоп в Витебске 17.08.2021, 22:28

Фото: «Народныя навіны Віцебска» / Сергей Серебро

Фотофакт.

Гроза, ливень и сильный ветер обрушились на Витебск 17 августа примерно в пять часов дня, вызвав подтопление ряда улиц. Скорость порывов ветра достигала 20 метров в секунду, зачастую дождевой поток несло почти горизонтально. Деревья падали под напором ветра, вывернутые с корнем.

Меньше чем за час в Витебске, по данным наблюдений синоптиков, выпало 23 миллиметра осадков, при месячной норме для августа в 77 миллиметров. Мощнейший ливень вызвал подтопления на улицах областного центра, из-за которых временно останавливался общественный транспорт.

Наверное, самая большая лужа уже традиционно организовалась напротив автовокзала — это место стало затапливать практически каждый раз при порядочном дожде. Воду из этого места не могли спустить в канализацию еще долго после окончания дождя. Фотографии затопленного города публикует портал «Народныя навіны Віцебска».

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