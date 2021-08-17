Белорусы устроили перформанс у офиса YARA в Литве 2 17.08.2021, 23:00

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Белорусы поддержали также шахтеров, которые выступили против режима.

17 августа 2021 белорусы в Литве у офиса YARA Lietuva устроили перформанс. Перформанс был посвящён шахтёрам и текущей ситуации на ОАО "Беларуськалий".

Год назад был создан стачком ОАО "Беларуськалий". Смелые шахтеры не побоялись выступить против режима. Сегодня норвежская компания YARA продолжает сотрудничать с режимом Лукашенко.

Данный перформанс в Вильнюсе у офиса норвежской компании это то, как белорусы видят сотрудничество YARA и Беларуськалия.

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