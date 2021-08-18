«Люди кричали так, что тут не до товара»
- 18.08.2021, 7:36
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Что происходило на рынке в Ждановичах, где ветер снес крышу.
17 августа на вещевом рынке в Ждановичах сильный ветер снес навес над торговыми рядами. В сети распространились видео, на которых видно разбросанных манекенов, вымокшую одежду. В Следственном комитете заявили, что пострадали два человека, пишет telegraf.by.
На видео слышно, как возмущаются продавцы.
«Весь товар в ж***», — сказала одна женщина. «Люди орали так, что тут было не до товара», — ответила ей другая.
Следователи выехали на место разрушения.
Они сообщили, что навес уличного торгового ряда в ТД «Ждановичи» по улице Тимирязева частично обрушился, в результате чего травмированы 2 человека: женщина и несовершеннолетняя девочка. Их госпитализировали.
«Следователи работают на месте происшествия, во взаимодействии с сотрудниками МЧС, ГКСЭ и милиции проводится осмотр, опрашиваются очевидцы случившегося, владельцы торговых точек и представители администрации торгового дома. Центральным (г.Минска) районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка», — написали в телеграм-канале СК.
Как рассказал Onliner представитель торгового дома «Ждановичи», ЧП произошло на открытой арендной площадке под названием «Модный квартал». Там предприниматели снимают «квадраты» и самостоятельно возводят на них различные конструкции: устанавливают торговые боксы, монтируют навесы над ними. Ответственность за качество исполнения лежит на самих арендаторах.