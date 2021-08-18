На чем может сломаться система Лукашенко? 4 18.08.2021, 7:59

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Против режима может возникнуть «ситуационный альянс» между Россией, США и Евросоюзом.

Ресурс живучести режима исчерпывается. Когда же и каким образом он может треснуть?

По мнению политолога Валерия Карбалевича, к переменам может привести сочетание факторов — ухудшение экономической ситуации, санкционное давление Запада (которое тоже будет подтачивать экономику), психологическое напряжение в номенклатуре, российское воздействие на режим Лукашенко, пишет naviny.online.

Политолог не исключает, что в связи с победой талибов в Афганистане на фоне общей угрозы может возникнуть «ситуационный альянс» между Россией, США и Евросоюзом. Что, в свою очередь, усилит внешние риски для Минска.

Директор Центра европейской трансформации (Минск) политолог Андрей Егоров отмечает, что в системе Лукашенко налицо ряд кризисных явлений: «Есть административный, управленческий кризис, есть кризис экономический, есть кризис представлений режима о развитии, есть потеря легитимности». По словам политолога, не работает прежний социальный контракт, когда власти обеспечивали некий уровень благ в обмен на аполитичность обывателей.

В итоге какое-то уязвимое звено непременно сломается, «и это по каскаду повлечет слом в других частях системы», полагает политолог.

Вместе с тем дисбалансы в системе нарастают, ее ресурс истощается. Верхушка режима явно оторвалась от реальности, утратила обратную связь, живет в мире вымышленных угроз и не замечает истинных проблем — и потому раз за разом совершает большие ошибки. Какая-то из них может оказаться фатальной.

Люди, которые год назад восстали, получили сильную прививку от авторитаризма.

В то же время система Лукашенко за последний год показала абсолютную ригидность, она не способна развиваться, напрочь лишена нравственного начала. Эта неспособность к развитию, бесчувственность в итоге и погубит систему.

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