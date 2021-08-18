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Настоящие герои

  • 18.08.2021, 8:05
  • 3,482
Настоящие герои

Они молча устраивают забастовку.

Настоящие герои

Они молча устраивают забастовку.

В августе 2020, нас были толпы самоотверженных патриотов своей страны, готовых защитить ее.

А сегодня? Сегодня мы ждем санкций, как Чип и Дейла. А сами и вокруг оглянуться боимся, пишет телеграм-канал БОР.

Настоящие герои те, кто молча устраивают итальянскую забастовку. Настоящие герои те, кто не боятся взять лишний отпуск, лишь бы не работать на систему. Настоящие герои те, кто хоть на сколько-то дней задерживают коммуналку.

Но никто не узнает ни их имен, ни их лиц. Они действуют за идею, пока остальные озираются по сторонам в поисках того самого пастуха, который поведет их к революции.

Так может, пора самим становиться пастухами?

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