Ученые: На путешествующих по Вселенной планетах должна быть жизнь 1 18.08.2021, 8:12

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Астрономы вывели специальное уравнение.

Астрономы предположили, что планеты-изгои, которые путешествуют по Вселенной, могут обладать подходящими для жизни условиями и при этом не иметь даже своих родительских звезд. Первые разговоры о существовании внеземного разума начались достаточно давно, но именно Фрэнк Дрейк в 1961 году «подлил масла в огонь».

Об этом сообщает Discovermagazine (перевод — planetanovosti.com).

Ученый вывел специальное уравнение. Оно могло помочь определить количество цивилизаций, которое одновременно могло существовать в галактике. Буквально через десять лет Дрейк добавил, что его расчеты оказались на самом деле очень консервативными. Среди всех условий присутствовало то, что обитаемый мир в обязательном порядке должен вращаться вокруг звезды. Именно поэтому планеты-изгои сразу же были отброшены в строну и не рассматривались в качестве потенциальных кандидатов.

Такие планеты передвигаются по Вселенной без родительской звезды и солнечной системы. Их образование происходит рядом со звездой, но по непонятной причине в дальнейшем происходит выброс в космические просторы. Сегодня специалисты говорят о том, что в галактиках присутствуют миллиарды подобных объектов. На первый взгляд может показаться очень сомнительным наличие жизни в настолько пустынных и невероятно холодных условиях, но за последние 20 лет ученые предположили сразу несколько разных сценариев.

На развитие жизни могут влиять разные факторы. Самыми главными считаются жидкость и наличие определенного источника энергии. Зона, которая считается наиболее комфортной для развития и поддержания жизни, получила название области «Златовласки». Раньше специалисты искали цивилизации именно в такой зоне, но Сара Сигер считает, что нужно расширить свои представления о том, какие планеты могут быть пригодными для живых организмов.

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