Как Голливуд предсказал судьбу Лукашенко 3 Александр Сацук, «Ежедневник»

18.08.2021, 8:33

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Фильм в определенном смысле стал пророческим.

Голливудская киноиндустрия отправила правителя Беларуси в Гаагу, судила его там за геноцид и убийство мирных граждан, а при попытке побега - сбросила с крыши здания Международного уголовного суда.

Речь идет о фильме «Телохранитель киллера», который вышел в широкий прокат еще в 2017 году. Такой забавный и довольно средний боевик-комедия. Сюжет в русской озвучке следующий.

Кадр из фильма

В Гааге в Международном уголовном суде судят бывшего президента Боснии диктатора Владислава Духовича (играет Гэри Олдман) за геноцид боснийского народа и за убийства мирных граждан. Однако улик у обвинения не хватает. Ключевым свидетелем обвинения в судебном процессе должен стать наемный убийца Дариус Кинкейд (играет Сэмюэль Джексон), которого ранее диктатор Духович нанял для убийства своего политического оппонента.

Однако в процессе доставки свидетеля в суд команда убийц, преданных диктатору Духовичу, нападает на конвой и ранит свидетеля. Оставшейся в живых сотруднице интерпола удается скрыться и отдать свидетеля под охрану одному из лучших телохранителей - своему бывшему бойфренду Майклу Брайсу (играет Райан Рейнольдс).

Весь фильм телохранитель со своим подопечным борются с отрядами убийц, посланных бывшим президентом Духовичем, пытаясь добраться до Международного уголовного суда в Гааге.

В конце концов, они попадают в Гаагу, предъявляют суду убедительные доказательства виновности Духовича.

Однако диктатор и убийца запускает в действие заранее подготовленный план «Б». Сторонники диктатора взрывают у здания суда фуру, начиненную взрывчаткой. Погибает масса народа, а Духович совершает попытку побега. Но не удачно. Его сбрасывает с крыши суда тот самый наемный убийца, которого охранял телохранитель.

А теперь о главном. В оригинальной версии фильма, которую мне недавно удалось посмотреть, диктатор Духович, тот самый убийца политических противников, женщин и детей - это не бывший президент Боснии, а бывший президент Беларуси. А геноцид, который лег в часть обвинений в суде в Гааге, по сценарию фильма осуществлялся диктатором в деревне под Полоцком.

Кадр из фильма

Кадр из фильма

В кадрах фильма перед зданием суда постоянно проходит массовая акция, участники которой требуют привлечь бывшего правителя Беларуси к справедливому суду и на плакатах везде мелькает слово «Belarus».

Поскольку в Беларуси был всего один правитель, не вызывает сомнений, кто для создателей фильма стал прототипом.

Интересно, что указанный факт подмены страны президентства Духовича в русской озвучке был подмечен некоторыми еще 2017 году, когда фильм вышел в широкий прокат в Беларуси. Однако массовой огласки этот факт не получил, так же как не последовало никакой реакции на этот фильм со стороны официального Минска. А ведь ситуация была и остается довольно уникальной. В Голливуде еще не было случая, чтобы действующего правителя государства вот так отправляли в Гаагу, судили и убивали, пусть даже под другой фамилией.

Напомню, что 2017 год – это один из самых «теплых» годов во взаимоотношения между Западом и Минском. Из лексикона политиков США и иных западных стран по отношению к Лукашенко тогда практически исчезло словосочетание «последний диктатор Европы».

Возможно, именно поэтому в 2017 году довольствовались тем, что для русскоязычной аудитории фильм немножко переделали.

Я смотрел русскоязычную версию фильма по телевизору 3-5 раз, благо он очень часто крутится в Беларуси по различными каналами. Но ни разу даже мысли не допускал, что герой Гэри Олдмана - это бывший правитель Беларуси. И когда увидел первые кадры оригинальной версии фильма, был, мягко говоря, ошеломлен. Первая реакции – показалось. Но последующие минуты блокбастера не оставили сомнений, Владислав Духович – это бывший правитель Беларуси.

Голливудские сценаристы не историки. Они пишут свои сценарии на основании своих личных представлений и знаний, а также основываясь на стереотипах обывателей. И этот фильм не исключение. Он демонстрирует, что даже в 2017 году, несмотря на все потепление отношений с США и ЕС, у обывателей стран Запада, многие из которых даже понятия не имеют, где находится Беларусь, уже сложился устойчивый стереотип о Беларуси, ее правителе и будущем, которое его ждет. Понятно, что общественный стереотип, использованный голливудскими сценаристами, не может претендовать на достоверность фактов. Но этот стереотип претендует на достоверность восприятия западными обывателями правителя Беларуси.

В 2017 году это факт выглядел немножко забавным. Но сейчас, совсем другое дело. В оригинале, с белорусским вариантом, фильм посмотрели не менее 100 млн человек по всему миру. Это не только непоправимый ущерб для страны. После событий, произошедших в Беларуси 2020-2021 годах, и происходящих сейчас, фильм в его оригинальной версии может стать довольно мотивирующим для противников Лукашенко и опять подтолкнуть к протестам. Ведь фильм в каком-то плане является пророческим, поскольку именно таким многие видят будущее Лукашенко.

Александр Сацук, «Ежедневник»

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