Письмо синепалому

Письмо синепалому3
- Телеграм-канал «Мнения»
- 18.08.2021, 9:19
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Ты же слышал лозунг ШОС?
Начну с извинений. У меня нет опыта общения с террористами — а именно так ты и называешься, ибо переворот с фальсификацией выборов, которую ты устроил, и силовым удержанием нелигитимной власти, которое ты устроил после, классифицируются по статье уголовного кодекса Беларуси как терроризм.
А законы страны надо соблюдать, нравятся они тебе или нет, правда?
Впрочем, тебе как ты сам сказал, преуменьшив, иногда (всегда) не до законов.
Ну так вот, какие-то из моих высказываний могут показаться грубыми, уж извини, но иногда не до дипломатии.
Поэтому, «друг», ты охренел окончательно, потом охренел еще раз и продолжаешь охреневать и далее. И это самое мягкое, что я могу тебе сказать.
Ты охренел когда провернул свою операцию, причем я говорю не о 2020 годе, а об операции с переворотом и сменой Конституции в 1996 году. Но народ был слишком оглушен недавними событиями чтобы сразу это понять. Всех же, кто понял, ты устранил, физически.
Летом 2020 ты охренел окончательно…
И сейчас с тобой возможен только один диалог и только одни переговоры: о твоей безвременной отставке вместе со всей преступной администрацией. Это самый мягкий вариант и уже давно далеко не все беларусы с ним согласны. Многие тебе желают одного. Ты же слышал лозунг ШОС?
Не вздумай воспринять это как угрозу, ни один белорус не будет о тебя руки марать, большинство побрезгует.
Но на мягкую отставку с каждым днем, с каждой новой дичью которую ты вытворяешь становится все
Меньше
Меньше
И меньше
согласных белорусов.
Надо уметь уходить вовремя.
Надо уметь уйти хотя бы когда уже поздно.
Пока еще не стало слишком поздно. Для тебя.
«Как тебе спится, Саша?» А матерей, которым ты в глаза посмотреть не сможешь, все больше становится.
Желаю тебе образумиться. Даа, это будет страшно — осознать в полной мере все что ты вытворил. Поэтому желаю.
И да. Мы не сдадимся.
Белорусы.
Телеграм-канал «Мнения»