«Дельта» научился маскироваться: эпидемиолог озвучил новые факты о COVID-19 18.08.2021, 9:23

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Названы меры по защите от этого штамма.

Врач-эпидемиолог Сергей Кравченко в эфире телеканала Obozrevatel поделился новой информацию о варианте коронавируса «Дельта». По его словам, отличить его от предыдущих штаммов COVID-19 тяжелее, поскольку он маскируется под известные острые респираторные инфекции.

По поводу эффективности вакцин против «Дельты» медик отметил, что они по-прежнему защищают от тяжелого течения болезни и от смерти, но не защищают на 100% от заражения. Поэтому наряду с массовой вакцинацией населения следует продолжать придерживаться противоэпидемических мероприятий. В частности, по-прежнему для уменьшения распространения вируса следует использовать медицинские маски, социальную дистанцию, дезинфекцию рук.

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