Сегодня — день рождения Сергея Тихановского

Сегодня — день рождения Сергея Тихановского9
- 18.08.2021, 9:29
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Герою Беларуси исполнилось 43 года.
18 августа Герою Беларуси, народному блогеру Сергею Тихановскому исполняется 43 года.
Уже второй свой день рождения знаменитый блогер, во многом благодаря которому «раскачалось» общество в 2020 году, встречает в тюрьме. Напомним, Сергея задержали в Гродно на предвыборном пикете Светланы Тихановской 29 мая 2020 года, после милицейской провокации. С тех пор он за решеткой, а сейчас в Гомеле над ним и другими фигурантами проходит закрытый суд - прямо в СИЗО.
Тысячи белорусов отправили Сергею ко дню рождения открытки. Передадут ли их работники СИЗО - вопрос их совести.
Редакция сайта Charter97.org присоединяется к поздравлениям и желает Сергею Тихановскому скорейшего выхода на свободу в свободной и демократической Беларуси.
Поздравить Сергея Тихановского письмом или открыткой можно по адресу:
СИЗО-3. 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А