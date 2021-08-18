Сегодня — день рождения Сергея Тихановского 9 18.08.2021, 9:29

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Сергей Тихановский

Фото: epa

Герою Беларуси исполнилось 43 года.

18 августа Герою Беларуси, народному блогеру Сергею Тихановскому исполняется 43 года.

Уже второй свой день рождения знаменитый блогер, во многом благодаря которому «раскачалось» общество в 2020 году, встречает в тюрьме. Напомним, Сергея задержали в Гродно на предвыборном пикете Светланы Тихановской 29 мая 2020 года, после милицейской провокации. С тех пор он за решеткой, а сейчас в Гомеле над ним и другими фигурантами проходит закрытый суд - прямо в СИЗО.

Тысячи белорусов отправили Сергею ко дню рождения открытки. Передадут ли их работники СИЗО - вопрос их совести.

Редакция сайта Charter97.org присоединяется к поздравлениям и желает Сергею Тихановскому скорейшего выхода на свободу в свободной и демократической Беларуси.

Поздравить Сергея Тихановского письмом или открыткой можно по адресу:

СИЗО-3. 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А

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