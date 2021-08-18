Ученые сделали важное открытие в мексиканской Пирамиде Солнца 18.08.2021, 9:53

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Находке — около 2000 лет.

В Пирамиде Солнца в Мексике археологи обнаружили букеты цветов, которым около 1800 лет. По мнению ученых, их подносили богам.

Об этом сообщает Daily Mail.

В руинах древнего города Теотиуакан, который расположен под храмом "Пернатому богу" на Тропе Мертвых, в ходе раскопок нашли четыре букета в хорошем состоянии. Они все еще перевязаны хлопковыми веревками.

По словам археолога Национального института антропологии и истории Мексики Серхио Гомеса, пирамиду воздвигли богу Кетцалькоатлю, которому приносили букеты цветов. Древние жители считали, что божество участвовало в создании человечества и было незаменимым в пантеоне богов. Кроме цветов, ему часто приносили в жертву бабочек и колибри.

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