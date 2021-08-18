Мы заслужили попытку изменить всё 18.08.2021, 10:13

Белорусы больше не хотят видеть у власти поехавшего синепалого деда.

Многие из нас родились при синепалом маразматике, а потому даже не знают какого жить при другом президенте. Другие, ошалев от возможности выбирать хоть что-то в своей жизни после развала Союза, выбрали то, что было ближе к их менталитету, пишет телеграм-канал БОР. Кого-то попроще. По крайней мере, так казалось в тот момент. Те и другие сегодня больше не хотят видеть у власти поехавшего синепалого деда.

Белорусская нация перерoсла сама себя. Сегодня она хочет видеть среди лидеров равных себе людей: умных, образованных, уравновешенных, самокритичных. Это не просто прихоть. Это вопрос выживания.

Многие лидеры, кто не мог молчать, сегодня находятся за границей. Но внутри осталось множество партизан, готовых взять свое измором. Трудовой бунт — один из методов, приближающих нас к победе. Замедление производств, остановка станков на ремонт, скрытый саботаж. В общем, все, что может хоть как-то застопорить работу на заводах.

Вместе мы с этим справимся.

Стачке быть.

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