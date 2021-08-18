«Люди в ужасе»: что происходит в Кабуле на третий день после захвата талибами власти 9 18.08.2021, 10:22

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фото: reuters

Репортаж журналистки из афганской столицы.

Об очевидных переменах на третий день правления талибов в Афганистане рассказала Радио НВ Лиза Карими, журналистка из Кабула.

«Изменений за последние три дня очень много. Утром я вышла на улицу и увидела: женщин было очень мало на улицах, а те, которые выходили, были с мужчинами. Изменения произошли и в том, как они одеваются. И самое страшное то, что люди пребывают в ужасе, люди боятся, и какая-то непонятная ситуация происходит — везде талибы с оружием ходят. Страх видится в глазах людей», — отметила журналистка.

На работу в столице Афганистана вышли только продавцы, хотя талибы уверяют, что мужчины и женщины пребывают в безопасности.

«Пока жители Кабула не доверяют, они все еще боятся и не уверены, что будут в безопасности, если выйдут из дома. Их очень сильно волнует молчание [талибов] — ты не знаешь, что тебе нужно одевать, что и где тебе можно посещать», — добавила Карими.

Журналистка добавила, что в Кабуле помнят прошлый опыт власти талибов, когда за ненадлежащий внешний вид могли избить.

Боевики радикального движения Талибан 15 августа начали наступление на столицу Афганистана Кабул. Они вошли в окрестности, после чего руководство талибов начало переговоры о мирной сдаче города.

Президент Афганистана Ашраф Гани на фоне наступления талибов ушел в отставку и покинул страну.

16 августа сотни людей начали штурмовать пассажирские самолеты в Международном аэропорту Кабула. Он официально отменил все коммерческие рейсы.

В Кабуле остались только три посольства иностранных государств после захвата талибами Афганистана.

Боевики террористического движения Талибан объявили о всеобщей амнистии для чиновников бывшего правительства.

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