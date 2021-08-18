Как в Беларуси изменились цены на свадебные услуги за 5 лет 5 18.08.2021, 10:25

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Истрии барановичских молодоженов.

Свадьба – дело хлопотное и не дешевое. Intex-press попросила жителей Барановичей, которые регистрировали брак в этом году, рассказать о том, сколько времени у них ушло на подготовку, какую сумму они потратили и на чем сэкономили.

«Кольца лучше покупать на праздничных скидках»

Диана и Артем Круглик, сыграли свадьбу 21 января 2021 года.

Молодые люди познакомились 12 лет назад, когда родители впервые привезли 10-летнюю Диану покататься в Ледовый дворец на коньках.

– Я сама из Ляховичей. Артем – он тогда занимался хоккеем – увидел, как я постоянно падаю, и решил помочь мне научиться кататься. Он мне очень понравился тогда. Это была моя первая детская влюбленность, – с улыбкой вспоминает Диана.

А спустя 12 лет Артем написал Диане в «Инстаграм». Она узнала его по старым фотографиям, и молодые люди стали общаться, а затем и встречаться. К тому же Диана как раз училась в Барановичах.

Через два года Артем сделал Диане предложение.

– Я сказала, что подумаю. Артем спустя месяц вновь пришел и снова сделал мне предложение. И я согласилась, – рассказывает девушка.

Поначалу молодые люди не планировали свадьбу – хотели просто расписаться и посидеть с родителями. Но потом родители все-таки уговорили их на торжество с обязательным белым платьем и другими свадебными атрибутами.

Готовиться к свадьбе начали в декабре, буквально за месяц до даты регистрации – 21 января. По их мнению, быстро справиться со всеми вопросами им удалось только потому, что январь – не совсем свадебный сезон. И все, как отмечают молодожены, складывалось для них удачно.

– Платье я выбрала за неделю до свадьбы. Пришла в салон с точным представлением, что я хочу. И первое платье, которое мне показали, взяла. Напрокат, не покупала. Зачем оно мне потом? Обошлось в $300, – делится Диана. – Роспись мы заказывали обычную, не торжественную. Но 21 января, когда мы пришли расписываться, нас почему-то позвали в большой зал регистрации ЗАГСа.

Поделились молодые люди и собственными лайфхаками, которые позволили им немного сэкономить. К примеру, кольца – самый важный атрибут на свадьбе – они покупали в магазине во время новогодних праздников.

– Были обалденные новогодние скидки, и мы как раз на них попали. Вот такой лайфхак для молодоженов: покупайте кольца на праздничных скидках. За два кольца с хорошим весом мы отдали около 800 рублей, – поясняют супруги Круглик. – И на торжестве было 50 человек – только самые близкие, хотя семья у нас огромнейшая: если бы мы приглашали всех, то получилось бы человек 150. Но площадь кафе не позволила вместить много народа.

Кафе обошлось молодоженам в сумму около 2750 рублей. А в общем на торжество ушло примерно 7000 рублей.

– Нам очень помогли родители, за что им большое спасибо. Мы с Артемом своих денег потратили мало, оплатив только наряды на свадьбу, букет, услуги визажиста, парикмахера, фотографа, – отметила Диана.

«Свадьба – не дешевое удовольствие»

Николай и Ирина Жучко, зарегистрировали брак 27 июля 2021 года

По словам Николая, с Ириной они познакомились около двух лет назад. Все было до банальности просто.

– Я приехал в гости к своим знакомым, а Ира вышла просто поздороваться. Вот так мы и познакомились, – рассказывает молодой человек.

Николай работает водителем, поэтому предложение будущей супруге делал, вернувшись из рейса. Отмечает, что на подготовку к свадьбе времени было немного – дней десять, так как ему снова нужно было уезжать в рейс, поэтому все делалось быстро.

– Свадьбу мы делали в первую очередь для себя, поэтому упор делали на то, что нам хотелось и нравилось: живая музыка, иллюзионист, – рассказывает Николай. – Мы сразу решили, что свадьбу нужно делать в городском кафе, так как все гости, а их было 35 человек (родные и друзья), живут в Барановичах. И нам меньше проблем, и гостям комфортно.

Молодой человек отмечает, что об экономии они особо не задумывались. Лишь в одном вопросе цена играла роль – в выборе заведения: многие, по мнению молодоженов, «загибали цену».

– Обручальные кольца я покупал сам. Мне очень повезло: в ювелирном магазине были неплохие скидки, и я взял практически за полцены два кольца. В целом свадьба нам обошлась в 12 тысяч рублей. Изначально мы рассчитывали на 8 тысяч. Так что могу с уверенностью сказать, что свадьба – не дешевое удовольствие, – рассказал Николай. – Но мы ничуть не жалеем. И мы, и наши гости получили огромное удовольствие от торжества.

«Сделали скидку, так как сестра покупала до этого наряд»

Кристина и Роман Шамколович, сыграли свадьбу 31 июля 2021 года

История знакомства Кристины и Романа началась три года назад, в 2018-м. Молодые люди познакомились у общего друга на дне рождения. Начали встречаться и с тех пор не расставались.

Предложение руки и сердца Роман сделал Кристине на Новый 2020 год. А свадьбу решили сыграть летом 2021-го.

– Я хотела, чтобы все было как в сказке, и долго уговаривала Рому на свадьбу на американский манер, как в фильмах. Мы точно знали, что будем снимать усадьбу за городом, которую присмотрели, пока готовились к свадьбе сестры. Так что с местом проведения торжества вопросов не возникло, – рассказывает Кристина.

Готовиться к свадьбе – искать ведущего, фотографа, декоратора – молодые люди начали с марта 2021 года. И поняли, что все не так просто: лето – свадебный сезон, поэтому найти специалистов, да еще чтобы цены не кусались, достаточно проблематично.

– Цены просто космические! За день фотосъемки просили около $600. А за декорации – около 1200 рублей. Хорошо, что есть друзья и родные: сестра помогла с декоратором, и его услуги обошлись в 830 рублей, а фотографировал нас знакомый – за его работу мы отдали $150. От видеосъемки, услышав цену, решили отказаться, – поясняет Кристина.

Кольца будущие супруги выбрали быстро и тоже на скидках. Два обручальных кольца обошлись в 1000 рублей.

Свадебные «мелочи» типа свечей, небольших подарков гостям, подвязки и т.д. «съели» немало – около 800 рублей. А вот от букета, о котором мечтала, Кристина, узнав его стоимость, отказалась.

– Я никогда не могла подумать, что букет невесты – а я хотела, чтобы он состоял из калл – может стоить 300 рублей. Нет, спасибо, пожалуй, на букете можно и сэкономить. В результате я выбрала букет из разных видов роз, который выглядел ничуть не хуже, но обошелся в 120 рублей, – отмечает Кристина.

Немного сэкономила невеста и на платье: ее сестра за год до этого покупала свадебный наряд, и Кристине, которая обратилась в этот же салон, сделали скидку в сумму эквивалентную $50. В итоге покупка свадебного платья с фатой обошлась в $320.

– Торжество было рассчитано на 50 человек. Конечно, самые большие затраты были на усадьбу, где был организован шатер, праздничный стол и ночевка для гостей. Вся свадьба, по нашим подсчетам, обошлась в 10 тысяч рублей. Да, недешево, но мы ни на секунду не пожалели о своем решении устроить все именно так.

Сравниваем цены: сколько стоили некоторые свадебные услуги в 2016 году и сейчас, в руб.

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