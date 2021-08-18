Последняя авиакомпания отказалась летать из Ирака в Беларусь 4 18.08.2021, 10:44

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Чартеры Tailwind Airlines летали с 24 июля.

Авиакомпания Tailwind Airlines прекратила чартерные рейсы из иракского города Эрбиль в Минск через турецский Стамбул. Об этом сообщается на странице перевозчика в соцсетях.

Чартеры летали из Ирака в Беларусь через Турцию с 24 июля. После того, как пользователи стали засыпать авиакомпанию комментариями в соцсетях, перевозчик закрыл комментарии, а 17 августа опубликовал сообщение об изменении расписания:

«Мы хотели бы проинформировать общественность, что на прошлой неделе мы остановили чартерные рейсы Эрбиль в Минск через Стамбул, которые выполнялись от имени туроператора».

Напомним, ранее иракские авиалинии перестали доставлять пассажиров из своей страны в Беларусь. Сейчас самолеты оттуда летают без пассажиров, чтобы забрать своих граждан, которые находятся в Беларуси, и отвезти домой. Литовские политики не раз высказывали опасения, что вместо мигранты из Ирака могут воспользоваться транзитными маршрутами, чтобы добраться из Ирака в Беларусь, а затем попытаться незаконно проникнуть на территорию Европейского союза.

— Иракские авиалинии — не единственные (которые совершают рейсы в Минск — Прим. ред.). Есть и другие, есть транзитные маршруты (из Ирака в Беларусь — Прим. ред.), — рассказал во время пресс-брифинга 17 августа посол по вопросам миграции, бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

В начале августа, поток нелегалов через Беларусь в страны Балтии стал достигать критических цифр. Литва (а позже и Латвия) приняла решение разворачивать незаконных мигрантов назад, в Беларусь.

Президент Литвы Гитанас Науседа через телеканал Al Jazeera обратился к желающим незаконным образом попасть в Литву и призвал их не попадаться в сети торговцев людьми, отметив, что «обещающие легкий путь в Евросоюз через Беларусь лгут».

Между тем иракские авиакомпании перестали доставлять пассажиров из своей страны в Беларусь.

«На основании постановлений правительства Ирака приостанавливаются все рейсы из Ирака в Минск (Беларусь) через „Иракские авиалинии“ и всех других национальных перевозчиков, действующих в стране, до дальнейшего уведомления», — написано в сообщении Управления гражданской авиации Ирака.

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