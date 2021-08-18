Деградация России продолжается 4 Телеграм-канал «Серпом По»

18.08.2021, 10:48

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Власти разрушают «нервную систему» страны.

Деградация рыночной экономики в России продолжается. Власти разрушают его нервную систему – ценовой механизм. Речь идет о потребительском рынке.

По данным Forbes, регулирование цен переходит на новый уровень – Федеральная антимонопольная служба готовит законопроект, который ограничит наценку торговых сетей. А пока, по данным источников издания, сетям предложено добровольно снизить цены. В ФАС от них ждут перечень товаров и методику снижения цен. Запустило процесс поручение Путина ФАС 8 августа.

Торговые сети в России находятся в конкурентных отношениях. Размер торговой наценки, включающей в себя торговые издержки, регулируется конкуренцией. Иной, административный механизм не нужен – он, в лучшем случае, бессмыслен, а в худшем – вреден.

Идеи, подобные тем, которые продвигает ФАС, совершающий превращение из антимонопольного ведомства в подобие советского Госкомцен, следует душить в зародыше. Пока они не выросли в чудовищ.

Если линейка товаров (какой-нибудь унизительный едроссовский «борщевой набор» без мяса), цены на которую будут ограничены, будет небольшим, то бизнесу ничто не препятствует повысить цены на более дорогую ассортиментную линейку по тем же позициям, или на другие товары.

Если регулирование торговой наценки будет излишне жестким, а ее уровень будет установлен ниже издержек, то такие товары не будут закупаться, перетекут в сектор, где нет регулирования и, скорее всего, будут продаваться дороже.

Как только власти постараются провести в рознице регулирование широко, не затрагивая оптовые цены, возникнут компании-посредники, аккумулирующие то, что будет потеряно бизнесом от регулирования розничных цен. Потребитель от этого не только ничего не выиграет, он проиграет.

Система, при которой регулируется только один вид цен – это плотина посреди океана. Раз начавшись административное вмешательство для того, чтобы получить призрачный результат, должно идти дальше и дальше – пока все стадии ценовой цепочки не будут охвачены регулированием.

Цены – это не цифры на ценнике, это интересы людей. И нужно понимать, что начатая властями война идет с этими интересами.

К тому же, вопрос о единой торговой наценке сам по себе абстрактный. Он для одинаковых торговых единиц и одинаковых условий продажи при одном и том же спросе. Но рынки в реальной жизни – это несовершенства.

Почему, например, в аппарате в переходе у метро, аптеке или в аэропорту маленькая бутылка воды может стоить столько же, сколько двухлитровая в большом магазине? Причем такой порядок устойчив, существует годами? Вероятно, находится достаточное число потребителей, которые готовы платить.

Правильный подход – оставить цены в покое. Проблема не в них, а в доходах людей. Ими и следует заниматься.

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