Профессор: Больной штаммом коронавируса «Дельта» в среднем заражает 7 человек 18.08.2021, 11:04

Ученый подчеркнул, что именно маски в помещениях помогут защититься от заражения.

Литовский профессор Саулюс Чаплинскас отмечает, что из-за штамма "дельта" носить маски рекомендуется и тем, кто привился от COVID-19. Он предупредил: в случае со штаммом "дельта" достаточно вдохнуть в 10 раз меньше частиц и болезнь обеспечена, пишет delfi.lt.

"К сожалению, вирус изменился, мутировал, стал заразнее. Если оригинальным вирусом один человек заражал троих, то больной штаммом "дельта" в среднем заражает 7 человек. В случае со штаммом "дельта" достаточно вдохнуть в 10 раз меньше частиц и болезнь обеспечена. Поэтому в закрытых помещениях рекомендуется носить маски", – сказал профессор.

Чаплинскас считает, что люди, переболевшие ковидом в 6,7 раз реже заболевают "дельтой", чем привитые, но последствия болезни могут быть очень печальными.

Профессор также предупредил: "Заразившиеся ковидом люди в течение двух недель с момента установки диагноза в 6 раз чаще переживают инсульт или инфаркт, это выяснили шведские ученые".

Он напомнил, что именно маски в помещениях помогут защититься от штамма "дельта". Важно правильно надевать маску, чтобы она закрывала 2/3 носа.

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