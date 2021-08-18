СМИ: «Талибан» получил доступ к биометрической аппаратуре американских военных 3 18.08.2021, 11:06

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К чему это может привести?

В распоряжении движения «Талибан», вероятно, появились устройства HIIDE (Handheld Interagency Identity Detection Equipment), которые используются американскими военными. Это портативные системы сбора биометрических данных и идентификации: они сканируют и хранят отпечатки пальцев, рисунок радужки глаза и параметры лица. Каждое устройство может хранить в собственной памяти до 22 тыс. профилей.

Официальные лица якобы опасаются, что с помощью HIIDE талибы смогут получить данные о тех афганцах, которые сотрудничали с американскими силами на протяжении длительного времени. Об этом сообщает The Intercept. Высказывается предположение, что с помощью портативных HIIDE можно получить доступ ко внешним базам биометрических данных.

Ранее сообщалось, что HIIDE доказали свою эффективность за время применения, с помощью такого устройства, например, была установлена личность Усамы бен Ладена. Также, писало издание NPR в прошлом году, HIIDE применялись для «коврового» сбора данных об афганцах.

Министерство обороны США пока не прокомментировало информацию о попавших в распоряжение талибов приборах HIIDE.

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