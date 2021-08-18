В джунглях Бразилии открыли новый вид обезьян 1 18.08.2021, 11:14

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Фото: Rodrigo Costa-Araújo

Ученые отличили по шерсти.

Новый вид широконосых обезьян — игрунок рода Mico — был идентифицирован группой исследователей из Бразилии во главе с доктором Родриго Коста-Араужо.

Примат получил имя «игрунка Шнайдера» (Mico schneideri) — в честь бразильского профессора Горацио Шнайдера, который внес огромный вклад в изучение разнообразия и эволюции обезьян, сообщает nv.ua.

«В Амазонии самая богатая фауна приматов в мире. В регионе 146 видов и подвидов приматов, что составляет 20% мирового разнообразия приматов», — сказали доктор Коста-Араужо.

В то же время, разнообразие и распространение приматов Амазонки остаются малоизученными, а нехватка данных затрудняет их сохранение.

«Эти проблемы особенно остро стоят в Амазонской дуге обезлесения, южной окраине амазонского биома протяженностью 2500 км, которая быстро вырубается и превращается в сельскохозяйственные и пастбищные ландшафты», — отметил Родриго Коста-Араужо.

Интересно, что новый вид игрунок в этом регионе был сначала ошибочно идентифицирован как игрунка Эмилии (Mico emiliae).

Сравнение внешнего вида разных игрунок из рода Mico показало, что особи из междуречья Журуэны и Телис-Пириса окрашены достаточно своеобразно и по этому признаку хорошо отличаются от игрунок Эмилии и всех остальных представителей рода. В частности, поясница у них светло-серая, а нижняя часть тела и лапы имеют оранжевый оттенок.

«Цвет шерсти этого вида на протяжении столетия сбивал исследователей с толку, препятствуя точной оценке таксономии и распространения этого и других пяти видов Mico, а также оценке видового разнообразия», — подчеркнули ученые.

Игрунка Шнайдера является эндемиком междуречья Джуруэна-Телес-Пирес в бразильском штате Мату-Гросу. Ареал вида ограничен рекой Джуруэна на западе и рекой Телес Пирес на востоке.

Южная часть ареала вида менее выражена, но простирается до истоков рек Журуэна и Телес-Пирес, но не южнее города Лукас-ду-Риу-Верде.

«Описание видового разнообразия и распределения приматов в Амазонской дуге обезлесения является необходимым первым шагом, от которого зависят все научно обоснованные усилия по сохранению биоразнообразия в этом регионе до того, как весь биом достигнет экологической точки невозврата», — подчеркнули авторы открытия.

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