Хунта сама рубит сук, на котором сидит 18.08.2021, 11:37

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На полувоенное положение перешел и Нацбанк.

- Хунта превращает страну в большую черную комнату. Никто не знает, где в ней находится кровать, где стул, а где стол. Кажется, что реальную ситуацию перестали понимать даже в правительстве. Этот поток приписок уже невозможно держать в голове, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Белстат перестал публиковать статистику внешней торговли. Еще раньше закрыли цифры по калию и нефти. Рост ВВП с низкой базы закончился. Январь-июль показал те же 3,3 процента, что и январь-июнь. Хотя и этим цифрам веры нет – рост в одних секторах никак не бьется с падением в других. Все это похоже на то, что очень не хотят расстроить синепала. На «Большом свистеже» все видели, что бывает, если он впадает в раж.

Или вот закупки. «Нафтан» экстренно меняет положение, чтобы не размещать тендеры и результаты закупок на icetrade. Так удобнее работать с прокладками – никто не мешает.

На полувоенное положение перешел и Нацбанк. В связи с санкциями США он рассылает документ для служебного пользования (ДСП) о переводе контрагентов на евро, юани и другие валюты, так как доллары не ходят от слова совсем. Требование, в общем-то, понятное и ясное, но почему ДСП? А потому что санкции, как и ковид, - это психоз. Нельзя показывать, что они все-таки работают. Задача – не потерять и доли процента ВВП. Ок, значит будем рисовать.

Еще один документ ДСП рассылает правительство – собирают информацию о программном обеспечении, которое может попасть под санкции. Видимо, в надежде, что ПВТ сможет предложить альтернативные варианты.

Но надо сказать, что проблемы с софтом имеют даже больший масштаб трагедии, чем кажется на первый взгляд. В абсолютном большинстве госкомпаний (от исполкомов до флагманов промышленности и рупоров пропаганды) на большинстве компьютеров используется пиратский софт.

Тут и пиратство («Майкрософт», ау!), и безопасность (которая, как видим, хромает на обе ноги даже в МВД и даже в отношении секретной информации).

По сути айти-страна, может в один момент остановиться, если «Майкрософт» выкатит претензии, или «Кибер-партизаны» все же доберутся до кощеевой иглы. Вчера синепал признал наличие проблемы и сразу выдвинул радикальное и передовое решение – перейти на записи от руки. Предостережем агрофюрера и сразу скажем, что если писать от руки, то лист можно выкрасть и отксерить. Предлагаем сразу перейти на клинопись.

ОАЦ вместо блокировок сайтов лучше бы делом занялся. Сервера с данными администрации и других важных госорганов защищены очень слабо.

На самом деле качественные айти-кадры – это не только про ПВТ. Это про все. И хунта, устраивая охоту на них, сама рубит сук, на котором сидит. Еще одно доказательство, что они все сделают сами. Но нужно ускорять процессы, так как много белорусов мучается в тюрьмах.

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