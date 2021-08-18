Минспорта ввело запрет на выезды белорусских спортсменов за рубеж 5 18.08.2021, 12:03

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Приказ касается всех видов коммерческих соревнований.

По информации tribuna.com, Министерство спорта распорядилось исключить финансирование участия в коммерческих соревнованиях, а также финансирование учебно-тренировочных сборов перед ними за счет бюджетных средств.

Ранее на личной странице в Instagram Андрея Кравченко был опубликован скриншот переписки, утверждающий, что запрет распространяется даже на выезды за счет спортсменов.

Неназванный собеседник говорит о том, что за нарушение запрета последует увольнение. Приказ касается всех видов спорта.

Это значит, что запрет распространяется на участие белoрусских легкоатлетов в Бриллиантовой лиге, пловцов – в Мировой лиге плавания, а также ряде других коммерческих спортивных соревнований.

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