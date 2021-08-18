«Команду дал лично министр МВД Кубраков»: новые подробности об операции «Шлюз» на границе 1 18.08.2021, 12:09

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Как режим готовил переброску нелегальных мигрантов.

Сегодня вышло новое расследование от BYPOL, рассказывающее о специально организованном белорусскими спецслужбами миграционном кризисе на границе с ЕС. Помощь в расследовании оказали «киберпартизаны».

Представители инициативы рассказали, что силовики проводят спецоперацию «Шлюз», или «принятие контрмер в ответ на санкции» (в терминологии пограничников)

Операция «Шлюз» используется для завуалированного шантажа Евросоюза в целях политического давления, получения денег на обустройство границы и иные проекты. После принятия экономических санкций в отношении режима Лукашенко «Шлюз» приоткрывается, увеличивая количество незаконных мигрантов.

На бумаге ответственность за противодействие незаконной миграции несут начальник 3-го управления ГУБОПиК Михаил Бедункевич и начальник 3-го отдела этого же управления Игорь Луневич, что подтверждается их должностными инструкциями.

Но почему же они не занимаются этим противодействием миграции? По словам инициативы, потому, что Лукашенко дал отмашку на создание миграционного кризиса и напряжения на западных границах страны, а приказ о прекращении работы на данном направлении якобы отдал лично министр внутренних дел Иван Кубраков.

Представители BYPOL заявили, что получили запись телефонного разговора, на которой человек с голосом, похожим на голос замначальника ГУБОПиК Михаила Петровича Бедункевича, обсуждает с одним из начальников криминальной милиции пропажу в Логойске африканских футболистов.

‑ Здрасьте, Михаил Петрович. Михаил Петрович, звоню вам по такому делу, может, вас заинтересует. Значит, у нас в Логойск приехали из Африки футболисты, футболу обучаться.

— Да.

— И в итоге два футболиста свинтили вчера.

— Куда?

— А вот в неизвестном направлении. Начинаем разбираться: оказывается, в Бресте, в Малоритском районе такая же ситуация была пятого числа этого месяца.

— Ага. Ну, я понял тему. Смотрите, как бы лично команда была министром поставлена.

— А, вы знаете, да?

— Смотрите, да, знаете эту тему, да?

— Нет, нет.

— …Не заниматься миграцией, которая идет транзитной в Европу. Пропали? Ну, пропали и слава богу.

— И хрен с ними.

— Да, лишь бы они здесь… не здесь легализовывались. Все, что едет туда, надо как бы…

— Я понял, оказываем помощь. Ну, хорошо.

— То есть, вот такая тема. Я знаю эти темы, пока нам «паузу» сказали. А так спасибо за информацию.

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