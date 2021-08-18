Британские истребители перехватили самолет РФ над Черным морем 18.08.2021, 12:21

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Инцидент произошел у берегов Румынии.

Самолеты ВС Великобритании RAF Typhoon перехватили истребитель Российской Федерации Су-24. Причиной является то, что он создавал угрозу полетам у берегов Румынии. Об этом говорится в сообщении Королевских воздушных сил Великобритании, информирует sprotyv.info.

Инцидент произошел 17 августа над Черным морем, говорится в сообщении. Российский самолет вошел в район полетной информации Бухареста. Как и при многих вылетах военных РФ, он не предоставил план полета и не отвечал румынским диспетчерам.

Сообщается, что такое поведение создавало угрозу безопасности полетов – поэтому с базы у Констанцы были подняты два британских истребителя RAF Typhoon. Они идентифицировали самолет как российский Су-24 и отслеживали его, пока тот не покинул зону полетной информации Бухареста.

Отмечается, что российский истребитель Су-24 находился в международном авиапространстве над Черным морем и подлетел к берегам Румынии на расстояние 20 миль (около 32 км).

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