Что делать, если вам перевели чужие деньги 18.08.2021, 12:23

Фото: Myfin.by

Особенно легко чужие деньги попадают на счета сотовых телефонов.

Перевод денег на чужой счет – явление частое. Особенно легко чужие деньги попадают на счета сотовых телефонов, бывает ошибочная оплата за интернет. А в последние годы набирают популярность переводы с карты на карту, тут иногда проходят весьма значительные суммы. Обычно советы дают тем, кто перевел деньги не туда. Но Myfin.by сегодня расскажет, как быть тому, кто обнаружил, что получил чьи-то деньги по ошибке.

Куда могут зачислить чужие деньги

Без ведома получателя деньги могут прийти на банковский счет, на банковскую карту, на счет для оплаты мобильного или домашнего телефона, на счет для оплаты интернета, на аккаунт в соцсети или игре и так далее. Счетов огромное количество и не вся информация о зачислениях сразу приходит их владельцу. И, если, например, мобильный оператор присылает смс-сообщение о том, что вам зачислены какие-то средства, то, например, на оплаченный кем-то по ошибке интернет можно и не обратить внимания.

Когда чужие деньги становятся вашими?

Чтоб избавиться от иллюзий сразу разберемся с этим вопросом.

Если вы нашли кошелек с наличными и карточками, то его следует сдать в милицию. Там находку оформят и оставят на хранение. Если в течение полугода за кошельком никто не явится – вы станете его законным владельцем. Так написано в статье 229 Гражданского кодекса. Это касается и вещей, и денег.

С безналичными деньгами ситуация немного другая. Кто-то даже может подумать: раз пришли на мой счет, значит, можно ими свободно распоряжаться. Но это не так. Нужно понимать, как и наличные, «ошибочные» безналичные деньги могут потребовать вернуть и сделать это придется даже, если вы случайно их потратили или, если они пошли на оплату каких-то услуг, как в случае, например, с ошибочным переводом при оплате мобильной связи.

Все банковские операции фиксируются, их следы не стираются. Потому, забегая вперед, предупреждаем – куда бы вам не перечислили чужие деньги, их лучше не тратить.

На каком основании с вас потребуют чужие деньги?

Ошибочно переведенные деньги с вас потребуют на основании права собственности. Законодательные нормы на этот счет можно найти в главе 59 Гражданского кодекса «Обязательства вследствие неосновательного обогащения».

Но проблемы начнутся только, если вы не вернете чужие деньги по требованию или будете препятствовать возврату. Тогда вступит в силу статья 366 Гражданского кодекса «Ответственность за неисполнение денежного обязательства», в которой идет речь о «неправомерном удержании», «уклонении от возврата», «просрочки в уплате».

Как могут забрать неправильно переведенные деньги?

Oшибочно переведенные деньги могут снять с вашего счета также, как зачислили, без вашего согласия и участия.Это забота плательщика. Как это делается рассмотрим ниже.

вас могут попросить сделать обратный перевод. Правильнее сказать – потребовать на законных основаниях. Но как исполнять его – тоже вопрос для особого рассмотрения.

Лучше не ждать, что случайные деньги станут вашими. Действительно, существуют сроки давности для требований, но отправитель средств может найти основания для продления этих сроков.

Все это общие условия. Чтобы знать, как вести себя, чего ожидать и чего опасаться – лучше рассмотреть конкретные ситуации.

Если лишние деньги пришли на телефон или интернет

Средства на счета сотовых операторов переводят с банковских счетов, наличными в кассах, очень часто – с банковских карт через банкоматы, интернет-банкинг и мобильные приложения. В процессе самостоятельного перевода (без участия кассира) система всегда просит проверить и подтвердить все данные. Делая это отправитель берет на себя ответственность за правильность операции.

В ошибочном зачислении виноват только отправитель средств. А получатель обязан лишь вернуть их по требованию.

Чтоб вернуть свои деньги плательщик должен собрать подтверждающие документы – чеки, квитанции об оплате. С чеком он обращается к сотовому оператору или интернет-провайдеру, пишет заявление на возврат. Ошибочно зачисленные деньги списываются обратно. Это может занять до месяца. Оператор может предложить перевод денег на другой счет, что быстрее возврата на карту или банковский счет.

Но все это не забота получателя. Получив деньги, просто следите за счетом, чтоб эта сумма не пошла в оплату услуг. Ведь деньги списываются автоматически.

Плательщик может связаться с получателем и попросить сделать обратный перевод на его номер, карту или счет. Условно: вам по ошибке забросили 10 рублей на телефон, а потом вас попросят эту же сумму отправить на счет того, кто ошибся. Обычно в этом нет подвоха. Но бывали и случаи мошенничества: плательщик может получить обратный перевод, а потом написать заявление на возврат, как это описано выше. Так получатель дважды заплатит одну и ту же сумму или будет вынужден доказывать, что деньги он уже вернул самостоятельно.

Потому, если не уверены – ничего не переводите. Плательщик не суд и не представитель власти, он не может приказывать вам напрямую. Просто не тратьте чужие деньги и дайте отправителю возможность самому решать проблему с банком и поставщиком услуг связи.

Еще одни совет в таком случае: свяжитесь с оператором связи, напишите об этом. Пусть ваше заявление зафиксируют.

Если деньги зачислили на карту

Ситуация похожая. Но выяснить отправителя проще: банковские сервисы дают больше информации об этом.

Ошибочный перевод на карту можно вернуть по заявлению, как описано выше для услуг связи: собрать чеки, обратиться в свой банк, потом в банк получателя. В ситуации разберутся, деньги спишут со счета получателя. Или же плательщик может попросить получателя сделать обратный перевод. Это тоже законно, но и здесь возможно мошенничество. А еще во многих системах, интернет-банке, мобильных приложениях, терминалах, есть функция быстрого возврата платежа. Этим мошенники пользуются особенно часто. Получатель успевает увидеть «лишние» деньги, сделать обратный перевод, а потом с него списывают эту сумму еще раз.

Совет: получив неожиданную сумму на свой счет, свяжитесь с банком, спросите, как вам поступить. Если возможно – напишите заявление в банк на бумаге или обращение через личный кабинет.

Если деньги перечислили на счет в соцсетях или в игре

Наименее урегулированный случай. Предложенное выше отчасти действует и здесь. Но есть проблема – средства таких виртуальных счетов не всегда можно конвертировать обратно в деньги. Возврат бывает сложнее потому, что администрация интернет-ресурса чаще находится за границей и живет по другим законам.

Совет получателю: свяжитесь с администрацией, напишите, что средства не ваши. Попросите чтоб зачисленные деньги или другие единицы не списывались в вашу пользу.

А возвратом пусть занимается плательщик. Если есть уверенность, что это не обман, можно сделать какой-то внутренний перевод отправителю.

Советы получателю чужих денег во всех случаях одинаковые:

- не тратьте чужие деньги, потому что след операции в сети не сотрется, почти наверняка все потребуют обратно.

- получив лишнее на счет, свяжитесь с организацией предоставляющей этот счет: банком, оператором и так далее. Сообщите им о ситуации и спросите совета.

- возвращайте деньги спокойно, разобравшись в том, что делаете.

- и не пугайтесь, если вы никого не обманывали, не пользуетесь чужими деньгами, то и наказывать вас не за что.

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