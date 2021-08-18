Физики рассказали, как смыть с рук вирусы 18.08.2021, 12:32

Ученые подчеркнули, что необходимо мыть руки под краном не менее 20 секунд.

Американские ученые построили математическую модель механики жидкости при мытье рук. Результаты показали, что мельчайшие частицы, такие как вирусы и бактерии, вымываются из микроскопических углублений на поверхности кожи только через 20 секунд интенсивного трения влажных ладней друг о друга. Статья опубликована в журнале Physics of Fluids Американского института физики, пишут РИА Новости.

Тщательное мытье рук признано эффективным средством борьбы с распространением болезней и инфекций, однако физика этого процесса до сих пор не была изучена. Исследователи из Hammond Consulting Limited во главе с Полом Хаммондом построили модель, отражающую ключевой механизм мытья рук и оценили масштабы времени, в течение которого такие частицы, как вирусы и бактерии, смываются с рук.

Математическая модель основана на взаимодействии двух волнистых поверхностях, которые движутся друг относительно друга в двух измерениях, в то время как между ними находится тонкая пленка жидкости. Частицы задерживаются на шероховатых поверхностях руки в потенциальных ямках, и чтобы извлечь их оттуда, энергия потока воды должна быть достаточно высокой.

"По сути, сила потока — это характеристика сил, действующих на частицы, — приводятся в пресс-релизе Американского института физики слова Пола Хаммонда. — Оценивая силу потока вы сможете понять, как движутся частицы, и выяснить, удаляются ли они".

Ученый сравнивает мытье рук с процессом стирания пятна грязи с ткани: чем быстрее движение, тем больше вероятность, что грязь вылезет наружу.

"Если вы двигаете руками слишком мягко и медленно относительно друг друга, силы, создаваемые текущей жидкостью, не будут достаточными, чтобы преодолеть силу, удерживающую частицы", — объясняет Хаммонд.

Результаты модели показали, что требуется около 20 секунд энергичного движения, чтобы смыть с рук потенциальные вирусы и бактерии. Это полностью согласуется с рекомендациями американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, в которых указано на необходимость мыть руки под краном не менее 20 секунд.

Хаммонд отмечает, что его модель — чисто физическая, она не учитывает химические и биологические процессы, происходящие при использовании мыла. Однако ученый уверен, что выявленные физические механизмы позволят производителям косметики и бытовой химии создать более эффективные и экологически чистые моющие средства и антисептики.

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