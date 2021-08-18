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Физики рассказали, как смыть с рук вирусы

  • 18.08.2021, 12:32
Физики рассказали, как смыть с рук вирусы

Ученые подчеркнули, что необходимо мыть руки под краном не менее 20 секунд.

Американские ученые построили математическую модель механики жидкости при мытье рук. Результаты показали, что мельчайшие частицы, такие как вирусы и бактерии, вымываются из микроскопических углублений на поверхности кожи только через 20 секунд интенсивного трения влажных ладней друг о друга. Статья опубликована в журнале Physics of Fluids Американского института физики, пишут РИА Новости.

Тщательное мытье рук признано эффективным средством борьбы с распространением болезней и инфекций, однако физика этого процесса до сих пор не была изучена. Исследователи из Hammond Consulting Limited во главе с Полом Хаммондом построили модель, отражающую ключевой механизм мытья рук и оценили масштабы времени, в течение которого такие частицы, как вирусы и бактерии, смываются с рук.

Математическая модель основана на взаимодействии двух волнистых поверхностях, которые движутся друг относительно друга в двух измерениях, в то время как между ними находится тонкая пленка жидкости. Частицы задерживаются на шероховатых поверхностях руки в потенциальных ямках, и чтобы извлечь их оттуда, энергия потока воды должна быть достаточно высокой.

"По сути, сила потока — это характеристика сил, действующих на частицы, — приводятся в пресс-релизе Американского института физики слова Пола Хаммонда. — Оценивая силу потока вы сможете понять, как движутся частицы, и выяснить, удаляются ли они".

Ученый сравнивает мытье рук с процессом стирания пятна грязи с ткани: чем быстрее движение, тем больше вероятность, что грязь вылезет наружу.

"Если вы двигаете руками слишком мягко и медленно относительно друг друга, силы, создаваемые текущей жидкостью, не будут достаточными, чтобы преодолеть силу, удерживающую частицы", — объясняет Хаммонд.

Результаты модели показали, что требуется около 20 секунд энергичного движения, чтобы смыть с рук потенциальные вирусы и бактерии. Это полностью согласуется с рекомендациями американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, в которых указано на необходимость мыть руки под краном не менее 20 секунд.

Хаммонд отмечает, что его модель — чисто физическая, она не учитывает химические и биологические процессы, происходящие при использовании мыла. Однако ученый уверен, что выявленные физические механизмы позволят производителям косметики и бытовой химии создать более эффективные и экологически чистые моющие средства и антисептики.

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