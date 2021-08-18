Ураган обрушил дерево перед капотом машины под Минском: видеофакт 18.08.2021, 12:42

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И это можно считать везением.

Продолжается ликвидация последствий вчерашний бури, которая обрушилась на многие регионы Беларуси, а водители продолжают делиться с нами пережитыми эмоциями. Представьте, что вы едете по загородной трассе, когда погода начинает свое светопреставление: ливень, ветер, темнота. И вдруг перед капотом, а то и прямо на капот, приземляется большое дерево.

Автор видео, пользователь нашего форума с ником shurik2844444, рассказал корреспонденту Onlíner, что вчера выехал по направлению города Узда, когда начался ураган. Вокруг потемнело, из-за ливня почти не было видно дороги.

Вот как все происходило между поселком Энергетиков и Уздой.

— Я вовремя остановился, увидел, что дерево начало падать. В итоге чуть зацепило ветками, но автомобиль не пострадал. Ну или почти не пострадал: небольшая вмятины на капоте все-таки есть, но, можно сказать, отделался легким испугом, — здраво рассуждает автомобилист.

Сложность вчерашней погоды заключалась в том, что ураган налетел очень быстро, буквально в считаные минуты. Сориентировать, отменить поездку, переждать в безопасном месте — на это просто не было времени.

— Погода очень быстро ухудшилась, дождь буквально минут за 3—5 перерос в ураган, — подтвердил наш читатель. — Мне в результате пришлось возвращается в Минск, так как чуть дальше из-за завала образовался затор. Деревьев вдоль дороги было много поваленных.

Как сообщили в МЧС, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра (более 25 м/с) пострадал 31 населенный пункт в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях и город Минск. По оперативной информации, спасатели более 30 раз выезжали на распиловку деревьев в Вилейском, Клецком, Крупском, Минском, Пуховичском, Узденском, Молодечненском, Копыльском, Воложинском, Дзержинском районах. В Минском районе в результате падения дерева пострадал пенсионер. Мужчине оказали помощь местные жители, он был доставлен в больницу.

Обрушившаяся стихия затронула и Витебщину: Чашникский, Городокский, Витебский, Бешенковичский районы, а также областной центр. Спасателями и другими службами проводились восстановительные работы. Зафиксированы 160 случаев падения деревьев, поврежден 21 легковой автомобиль. Для ликвидации последствий непогоды привлечено 18 единиц аварийно-спасательной техники и более 60 человек личного состава подразделений МЧС области, на местах работали другие восстановительные службы.

В Минске были зафиксированы интенсивное выпадение осадков в виде дождя (по городу выпало местами от 10 мм до 20 мм) и сильный ветер порывами до 15 м/с.

В результате непогоды произошло частичное подтопление проезжих частей и ограничено движение общественного транспорта (3 автобусных, 18 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов). Движение по всем маршрутам полностью восстановлено в 13:30. Работники МЧС выезжали на оказание помощи по распиловке упавших деревьев (49 случаев) на проезжие части и автомобили (23 транспортных средства повреждено).

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