Литовские пограничники сорвали провокацию белорусских пропагандистов: видеофакт 8 18.08.2021, 13:04

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Погранслужба Литвы показала, как лукашисты снимают постановочные ролики.

Литовская государственная пограничная служба опубликовала видео, как белорусские пропагандисты снимают кино про «избитых» нелегальных мигрантов.

На кадрах запечатлено, как четыре мигранта проникают на территорию Литвы, но никуда не торопятся — ждут местных стражей границы (те вскоре появятся). Затем возвращаются на белорусскую сторону и начинают эмоционально рассказывать, как их избивали литовцы. Белорусские силовики снимают это на видео, а затем вместе с актерами разворачиваются и уходят.

Литовские пограничники так описывают происходящее на видео:

«Вы готовы к фильму в среду? Если да, мы делимся с вами видео, в котором демонстрируется неудавшаяся провокация белорусских пограничников.

Четверо нарушителей границы медленно заходят на территорию Литвы. Как вы можете видеть на видео, они не спешат, не боятся — как будто кого-то ждут.

Как только появляются литовские пограничники, провокаторы возвращаются в Беларусь, и начинается шоу: белорусские пограничники немедленно начинают снимать «четверку». Нарушители эмоционально рассказывают, как их избивали и ранили литовские пограничники.

После записи этой совершенно фальшивой драмы и актеры, и режиссеры исчезают во тьме белорусских лесов.

Конец драмы. Занавес!».

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