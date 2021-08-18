У берегов Калифорнии обнаружили неуловимую рыбу-оборотня 18.08.2021, 13:10

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Ученые заметили редкую рыбу на глубине 2 013 метров.

На глубине более двух километров у берега залива Монтерей в Калифорнии ученые заметили ярко-оранжевую самку рыбы из отряда Cetomimiformes — китовидкообразных.

Животное удалось сфотографировать благодаря использованию телеуправляемого подводного аппарата, который работал на глубине 2013 метров, сообщает nv.ua.

Наблюдение за рыбой этого отряда было одним из 18, проведенных морскими биологами из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей за 34 года глубоководных исследований.

«Китовидкообразных рыб редко можно было увидеть живыми в глубинах, поэтому многие тайны этих замечательных рыб остаются. С каждым глубоководным погружением мы открываем новые загадки и решаем другие», — написал Исследовательский институт аквариума Монтерей-Бей.

О жизни этих рыб известно так мало, что в течение более чем столетия после их открытия (они были впервые зарегистрированы в 1895 году двумя учеными Смитсоновского института) три совершенно разные формы, которые животные могут принимать в течение своего жизненного цикла, были ошибочно приняты за совершенно разные виды.

После рождения это бесчешуйные рыбы с длинными лентоподобными хвостами и ртами, которые живут и питаются у поверхности океана. Когда приходит время взрослеть, рыбы принимают совершенно разные формы тела.

У взрослых самцов чешуя разрастается по всему телу, их рты уменьшаются до крошечных размеров, челюсти исчезают, а нос раздувается наружу. Поскольку они больше никогда не будут есть, их кишечник, пищевод и желудок исчезают. Вместо этого грудная клетка заполняется их половыми органами и гигантской печенью, служащей хранилищем энергии.

Не менее драматичную трансформацию претерпевают самки. Их тела расширяются, напоминая миниатюрных усатых китов, увеличиваясь до размеров, намного превышающих размеры самцов. У некоторых видов тела самок приобретают ярко-оранжевый оттенок. Поскольку красный и оранжевый цвета света не могут проникнуть на глубину, где они живут, этот цвет делает рыбу практически невидимой.

«Китовидки (отряд Cetomimiformes) лишены внешней чешуи и брюшных плавников, а у взрослых особей глаза очень маленькие, а хрусталики глаз утрачиваются после метаморфоза на личиночной стадии, а вместе с ними они теряют способность формировать образы. Но вместо того, чтобы полагаться на зрение, чтобы выжить, они обладают невероятной способностью ощущать свое окружение. У них высокочувствительная система боковых линий с сенсорными порами, которые простираются над головой и по всей длине тела», — рассказали биологи.

Причудливые трансформации, которые совершают Cetomimiformes, беспрецедентны среди позвоночных, на протяжении десятилетий никто не знал, что разные типы телосложения принадлежат к одному зоологическому семейству. Только в 2009 году исследование митохондриальных генов или генов, которые прослеживают материнскую линию (наряду с тщательным анализом образцов животных, собранных в середине трансформации) позволило исследователям окончательно доказать, что три разновидности в их исследовании принадлежали к одному и тому же виду.

Однако это открытие было сделано только для одного вида китовидкообразных, а неуловимость обитающих в глубинах океана животных означает, что родословные для многих видов этих рыб, возможно, никогда не будут построены.

Мало что известно и о повадках рыб, но ученые считают, что Cetomimiformes мигрирует на глубину примерно 600 м под поверхностью моря, чтобы питаться при свете звезд, и отступает в безопасные глубины, когда наступает рассвет.

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