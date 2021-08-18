Ученые оценили вероятность заражения штаммом «Дельта» от вакцинированных 18.08.2021, 13:29

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Информацией поделились в Калифорнийском университете.

Специалисты не знают, насколько вероятно, что вакцинированный против COVID-19 человек заразится штаммом Дельта и передаст его другому. Но предполагают, что риск мал.

На этот факт указала эксперт по инфекционным заболеваниям Моника Ганди, которая работает в Калифорнийском университете в штате Сан-Франциско, США. Ее комментарий опубликовало издание Bloomberg.

"Мы не знаем точно, насколько вероятно, что человек, получивший прививки, заразится Дельтой. И передаст ли он его другому – вакцинированному или нет. Но простые микробиологические принципы указывают на то, что это, вероятно, очень низкий риск", – сказала врач.

По ее словам, на сегодня ни одна вакцина против коронавируса "не эффективна на 100%". Но очень важно пройти иммунизацию всем. Ведь, подчеркнула Ганди, чем меньше людей будут подвержены заражению, тем меньше вероятность распространения вируса.

Отмечается, что в США дискуссии по поводу передачи штамма Дельта начались после того, как в нескольких штатах были зафиксированы вспышки COVID-19 среди вакцинированных людей.

"Частота легких симптоматических случаев среди этой популяции была выше из-за большой активности в помещении (включая интимную обстановку), дождя, когда люди не хотели выходить на улицу, и из-за наличия лиц с различным статусом вакцин", – пояснила Ганди.

Она также добавила: вспышка в городе Провинстауне дала дополнительные доказательства того, что вакцины очень хорошо предотвращают тяжелые случаи заболевания. Но потребуются дополнительные исследования, чтобы получить более четкое представление о том, насколько легко вакцинированным людям заразиться и передать коронавирус.

В США не исключают, что людям, которые получили две прививки против коронавируса, понадобится и третья. Их могут начать делать уже со середины сентября. Прежде всего жителям домов престарелых и медикам. Речь идет о всех, кто вакцинировался препаратами Pfizer&BioNTech, Moderna и даже однодозным Johnson&Johnson.

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