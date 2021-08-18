Сын попавшаго под санкции друга Лукашенко продал свои доли в криптобиржах 18.08.2021, 13:36

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Саид Гуцериев

Фото: vedomosti.ru

Стали известны покупатели его активов.

Член совета директоров группы «Сафмар» Саид Гуцериев, сын Михаила Гуцериева, попавшего под санкции, введенные странами Запада против режима Лукашенко, продал свои доли в трех криптобиржах – Currency.com, Capital.com и Zubr.io, следует из выписок компаний, сообщает afn.by.

Факт продажи бирж подтвердил представитель самого бизнесмена, пишет газета «Ведомости».

Покупателями стали международная криптобиржа FTX и партнер Гуцериева Виктор Прокопеня. Представитель VP Capital Прокопени подтвердил это.

Сумма сделок не раскрывается, но на продаже Гуцериев мог заработать порядка $150 млн, отмечает издание.

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