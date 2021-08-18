«Каскад не сдался»: администратор протестного минского чата о вере в победу 18.08.2021, 13:50

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фото: ЕВРОРАДИО

Как районный «актив» разросся до огромного количества людей.

“Со стороны может показаться, что минские районы “сдулись”. Это не так”. Об эмиграции, безопасности активистов и ожиданиях Еврорадио поговорило с администратором чата протестного минского микрорайона “Каскад”.

— С чего началась протестная активность в “Каскаде”? Как вы с соседями узнали друг про друга?

— Всё случилось на улице, очень интуитивно. Начали общаться во дворе ещё до выборов. После событий 9–11 августа в общем чате района “Каскад” начались активные обсуждения политики. Появилась группа людей, которая списывалась между собой в личке. Позже мы, единомышленники, сделали первый закрытый чат.

Всё было интуитивно. Затем наш районный “актив” разросся до огромного количества людей. Вы помните, как силовиков буквально выгоняли криками из окон, когда они к нам приходили?

Начались первые задержания, аресты, тогда мы стали более рационально подходить к акциям. Безопасность каждого соседа — превыше всего.

Людей становилось всё больше. Мы уже вместе покупали ткань в ЦУМе для флага, местная швея шила флаги [район “Каскад” известен своими огромными БЧБ-флагами, с которыми постоянно боролись силовики].

Обыски, арест, эмиграция

— Вы сами попали под репрессии?

— Да, были обыски, арест на 15 суток. Окрестина — это далеко не санаторий, такая психологическая трагедия. После выхода оттуда сложно избежать последствий. Но что интересно — даже в ИВС встретился работник, который делал поблажки и говорил, что “против ничего не имеет”.

— После этого вы уехали за границу?

— Да, после обысков, ареста был страх, что снова постучат в дверь. Пришло осознание, что я могу больше сделать, находясь в безопасности. Режим ошибается, думая, что белорусы в эмиграции — это избавление от проблемы. Нет, из-за границы тоже можно действовать, бороться с режимом.

— Как вы участвуете в протестной активности, находясь за рубежом?

— Мы ведём чаты, каналы, участвуем в зарубежных акциях, придумываем акции для Беларуси.

— Есть ощущение, что минские микрорайоны уже сдались.

— Да, внешне всё так и выглядит. Но это не так. За границу уехало приблизительно десять процентов от общего числа активистов. Остальные — готовы действовать, ждут момента, их на самом деле много. Мы каждый день поддерживаем связь, придумываем акции. Даже если не в “Каскаде”, то в Минске, других районах.

B нашем микрорайоне живёт глава ГУБОПиК Андрей Паршин. Совсем недавно он, кстати, лично бегал средь белого дня по “Каскаду” с ножом и срезал ленточки. Пусть он знает, что “Каскад” следит за ним. За каждым его шагом.

— Какие у вас ожидания?

— Настроены очень позитивно. Pежим сам включил программу разрушения. Поэтому я надеюсь скоро вернуться в Беларусь. Мой переезд нельзя назвать эмиграцией, это временное.

Самый большой в мире флаг спрятан в надёжном месте и ждёт своего момента.

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