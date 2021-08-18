«Стрельба слышна все время»: как жители Кабула принимают новую реальность 18.08.2021, 13:56

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фото: afp

Журналисты рискуют, ведя репортажи с улиц города.

В Афганистан возвращаются лидеры "Талибана", а лидеры стран "большой семерки" на следующей неделе проведут экстренное совещание в связи с событиями в Афганистане.

Поступили сообщения о стрельбе в аэропорте Кабула, откуда пытаются бежать из страны тысячи людей. Третий день корреспондентка "Настоящего Времени" в Кабуле Лиза Карими выходит в эфир и рассказывает, как стремительно меняется обстановка в городе. Сама она уже получила угрозы.

К 18 августа люди начали выходить на улицы и даже открылись некоторые магазины, однако женщин по-прежнему не видно. Что еще известно о жизни Кабула, Лиза Карими рассказала в эфире программы "Утро":

— Вчера в эфире программы "Настоящее время. Америка" вы говорили о поступивших вам угрозах. Как вы можете оценить, насколько эти угрозы реальны? Что вы сейчас намерены делать?

— Сейчас трудно сказать, насколько реальны эти угрозы, потому что бывают люди, которые пользуются такими моментами. И те люди, которые раньше знали меня как журналистку, может быть, это даже они, которые перешли на сторону "Талибана", могут то же самое сделать: напугать меня или что-то такое. Но пока то, что я могу сделать, – это менять свое местоположение. Я уже знаю, что они знают мой дом, знают, где я проживаю, и знают всю мою семью. Тот человек, который мне написал, я уверена, что раньше он меня знал.

— Вы планируете уезжать из Афганистана или просто менять место в рамках Кабула?

— Пока у меня нет возможности уехать отсюда. Вы знаете, какая ситуация. Так что нужно еще подождать. Сегодня я была возле аэропорта – там происходит то же самое. Так что я не знаю, когда у меня получится уехать отсюда. Но пока я здесь – я должна изменить свое местонахождение в Кабуле.

— Вы говорите, что были сегодня возле аэропорта. Что там сейчас происходит? Насколько я понимаю, эвакуацию сейчас проводят вооруженные силы других государств, но при этом якобы в сами терминалы граждан Афганистана талибы не пропускают.

— Да, здесь такая же ситуация, все еще граждане Афганистана находятся в ожидании возле дверей аэропорта, никто их не пускает внутрь. Но как только дверь открылась сегодня – толпой люди бежали в сторону аэропорта. Я не знаю потом, как они проконтролировали, начали использовать оружие. Но талибов очень мало возле этих дверей. Я так думаю, всю эту ситуацию вокруг аэропорта все еще контролируют иностранцы.

— Накануне местное издание Tolo News со ссылкой на талибов сообщило о том, что в аэропорту Кабула якобы погибло 40 жителей Афганистана и якобы открывали огонь иностранные войска. Вам известно что-либо об этом?

— Стрельба слышна все время. И вчера до 12:30 ночи, пока я не спала, там была стрельба. Да, вероятность есть, что мог произойти такой случай, потому что людей очень много и они просто бегут к двери. Конечно же, они используют оружие против них. А вы знаете, что расследование еще продолжается, так что я не могу вам дать [такой комментарий], что да, такое произошло. Это только слухи, и никто ничего не знает внутри аэропорта.

— Вы говорите, что стрельба продолжается днем и ночью возле аэропорта. А в других частях Кабула тихо?

— Нет, в других частях тоже не тихо. Вчера я разговаривала по телефону с моими родственниками, которые живут очень далеко от аэропорта. И они тоже слышат – стрельба есть и там. Это показывает, что в других частях города тоже не тихо.

— Мне сообщили перед эфиром, что вы сейчас находитесь на улицах Кабула. Что сейчас происходит? Можно ли говорить, что люди начали немного успокаиваться и город оживает?

— Я так могу сказать, что да, немного есть изменения со вчерашнего дня. Я заметила, что люди немного успокоились. Они себя так убеждают: "Все, делать нам больше нечего". Например, некоторые магазины сегодня только начали открываться, и они мне сказали: "Мы открылись, потому что что нам еще делать? Не дома же сидеть". Вот такое успокоение у них было, они себя убедили и вышли на улицы.

И все еще женщин нет на улице так много, как было раньше. Большое число женщин, которое я заметила, было только возле аэропорта. В оставшихся частях города, куда я сегодня пошла, никаких женщин не было. Были тоже только с мужчинами, и то, я уверена, у них были срочные дела, которые они должны были сделать, и пойти обратно домой.

— А как насчет заявления талибов о безопасности женщин, о том, что женщинам предоставят возможность работать, участвовать в общественной жизни? Как вы считаете, жители Афганистана в целом этому верят?

— Судя по ситуации, которую я здесь увидела сегодня, вчера и позавчера, все еще люди в ожидании. Они еще не доверяют и не могут рисковать. Поэтому и сегодня женщин не было, и вчера, и позавчера. Если бы они уже начали доверять, я уверена, что они уже начали бы работать. Хотя бы те журналисты, которые работают на национальном телевидении, они бы пошли на работу. Но никто из них пока не пошел. Я так думаю, что эта [ситуация] нуждается в большем [количестве] времени.

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