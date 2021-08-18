Атака на информационное агентство БелаПАН: что известно к этому моменту 18.08.2021, 14:06

Сайты агентства недоступны как в Беларуси, так и за границей.

Перестали открываться сайты информационного агентства БелаПАН. Они недоступны ни из Беларуси, ни из-за границы, сообщает euroradio.by.

Речь идет о сайтах belapan.by, belapan.com и naviny.media.

С утра к ряду сотрудников информационной компании пришли с обыском силовики. Обыск проводился в рамках уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), сообщил заместитель главного редактора БелаПАН Александр Зайцев.

Обыск у Зайцева длился около часа. Присутствовали семь человек: "два сотрудника ОБЭП, их куратор (возможно, из другого ведомства), два спецназовца в полной экипировке и двое понятых". Изъяли технику (мобильный телефон, жесткий диск компьютера и старый планшет), а также редакционное удостоверение и несколько визиток. Зайцев не задержан. С него лишь взяли обязательство явиться по требованию. Он также отметил, что дело велет Следственный комитет.

Обыск с утра был и у главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной. После того как он закончился, Левшину увезли в редакцию. Там также планируется обыск. Затем, сообщается, ее повезут на допрос в УСК по Минску.

Что известно про атаку на информационное агентство БелаПАН к этому моменту?

- Главный редактор Ирина Левшина — дома прошел обыск, отвезли на обыск в офис, а после — на допрос в УСК по Минску;

- Заместитель главного редактора Александр Зайцев — был обыск дома, забрали технику, редакционное удостоверение и несколько визиток, отпустили;

- Журналистка Ирина Турчина — был обыск дома, забрали технику, была на допросе, отпустили в статусе свидетеля;

- Журналист Захар Щербаков — был обыск дома, увезли на допрос;

Экс-директор Дмитрий Новожилов — был на допросе, находится в ИВС на Окрестина

Бухгалтер Екатерина Боева (Лещинская) — был обыск дома, находится в ИВС на Окрестина в статусе подозреваемой.

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