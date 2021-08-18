Еще двадцать мигрантов решили добровольно вернуться из Литвы в Ирак 1 18.08.2021, 14:10

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Власти страны купили им билеты на самолет.

Литва купила билеты на самолет в Багдад 20 мигрантам, которые незаконно пересекли белорусско-литовскую границу. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс во время пресс-брифинга.

Убедить людей добровольно улететь из Литвы помогли члены официальной делегации Ирака, которые посетили Литву.

— На данный момент билеты приобретены почти для 20 мигрантов, и они находятся в процессе добровольного возвращения, — сказал замминистра.

Абрамавичюс также признал, что прекращенные иракскими авиакомпаниями полеты в Минск могут быть в любой момент возобновлены, а перерыв в несколько недель позволяет службам страны сфокусироваться на рассмотрении заявлений о предоставлении статуса беженца и вопросах их размещения.

Напомним, по закону мигрантам, подавшим заявку на добровольное возвращение в страну происхождения, также предоставляется разовая денежная поддержка в размере 300 евро. Средства можно будет получить во время прохождения границы для выезда из страны.

Весной 2021 года, напомним, на фоне ухудшения отношений между Беларусью и Литвой Вильнюс заявил о растущем потоке нелегальных мигрантов, которые идут через границу с белорусской стороны. В Литве отмечают, что мигранты массово хлынули через границу сразу после инцидента с самолетом Ryanair, ареста Романа Протасевича и реакции на это западных стран. За весь 2020 год белорусско-литовскую границу пересекли 74 нелегальных мигранта. Если сравнивать с нынешним годом, то на начало июля число уже перевалило за 1,5 тысячи, а на сегодня выросло больше чем в два раза — свыше 4000 нелегальных мигрантов.

В начале июля Александр заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны Евросоюза.

В начале августа, когда поток нелегалов стал достигать критических цифр, Литва (а позже и Латвия) приняла решение разворачивать незаконных мигрантов назад, в Беларусь. Начиная с 2 августа в Литву не пропустили около 950 мигрантов.

Президент Литвы Гитанас Науседа через телеканал Al Jazeera обратился к желающим незаконным образом попасть в Литву и призвал их не попадаться в сети торговцев людьми, отметив, что «обещающие легкий путь в Евросоюз через Беларусь лгут».

Между тем иракские авиакомпании перестали доставлять пассажиров из своей страны в Беларусь.

Сейчас самолеты оттуда летают без пассажиров, чтобы забрать своих граждан, которые находятся в Беларуси, и отвезти домой.

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