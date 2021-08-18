Медики рассказали, что должно произойти, чтобы коронавирус стал сезонным заболеванием, как грипп 18.08.2021, 14:14

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Возможен ли такой сценарий?

Стало известно, когда коронавирус может стать сезонным заболеванием, пишет «РИА Новости».

Так, по словам эпидемиолога Роспотребнадзора Александра Горелова, COVID-19 станет сезонным заболеванием после иммунизации 80 процентов населения. Также он подчеркнул необходимость достижения популяционного иммунитета против коронавируса.

- Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше. Потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет - это 80 процентов, - объяснил Горелов.

При этом российский специалист заметил, что из-за того, что коронавирус постоянно изменяется, на данный момент нельзя сказать о том, что поставлена точка в его изучение. Добыты лишь основные данные.

Представитель Роспотребнадзора уточнил, что из-за того, что коронавирус, изменяясь, приобретает все новые свойства, вирус и циркуляцию его штаммов постоянно мониторят.

- Пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус по-прежнему будет в фокусе внимания, - подчеркнул он.

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