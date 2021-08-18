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Медики рассказали, что должно произойти, чтобы коронавирус стал сезонным заболеванием, как грипп

  • 18.08.2021, 14:14
  • 3,330
Медики рассказали, что должно произойти, чтобы коронавирус стал сезонным заболеванием, как грипп

Возможен ли такой сценарий?

Стало известно, когда коронавирус может стать сезонным заболеванием, пишет «РИА Новости».

Так, по словам эпидемиолога Роспотребнадзора Александра Горелова, COVID-19 станет сезонным заболеванием после иммунизации 80 процентов населения. Также он подчеркнул необходимость достижения популяционного иммунитета против коронавируса.

- Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше. Потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет - это 80 процентов, - объяснил Горелов.

При этом российский специалист заметил, что из-за того, что коронавирус постоянно изменяется, на данный момент нельзя сказать о том, что поставлена точка в его изучение. Добыты лишь основные данные.

Представитель Роспотребнадзора уточнил, что из-за того, что коронавирус, изменяясь, приобретает все новые свойства, вирус и циркуляцию его штаммов постоянно мониторят.

- Пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус по-прежнему будет в фокусе внимания, - подчеркнул он.

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