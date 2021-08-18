Российскую авиацию отрежут от иностранных самолетов 21 18.08.2021, 14:21

4,556

Минтранс РФ хочет, чтобы через 10-15 лет россияне летали почти исключительно на отечественных лайнерах.

Российские власти вынашивают планы возвращение стране статуса авиационной державы с собственным производством самолетов в масштабах, которых не было со времен СССР.

К 2030 году Минтранс рассчитывает почти полностью заменить флот зарубежных лайнеров, на которых сейчас летают российские компании, пишет finanz.ru.

В проекта транспортной стратегии РФ до 2030 ведомство заложило потребность в самолетах отечественного производства в количестве 700 единиц. Они должны прийти на замену сотням Boeing, Airbus, Embraer, на которых летают российские перевозчики и которые «близки к завершению срока эксплуатации».

«Удовлетворение этой потребности реализуется за счет создания конкурентного предложения региональных и магистральных воздушных судов отечественного производства (легкомоторного самолета ["Байкал"], L-410, Ил-114, SSJ-100, МС-21)», - цитирует ТАСС документ Минтранса.

Потребность в отечественных самолетах также обусловлена ожидаемым ростом объема перевозок, аргументирует ведомство.

По его оценкам, к 2030 году пассажиропоток должен вырасти на 38% относительно доковидного 2019-го - со 128 до 177 млн пассажиров.

По данным Air Charter Service, на 2019 год у российских компаний в эксплуатации находились около 500 среднемагистральных Airbus (модели А320, А319 и А321) и Boeing 737, а также 125 дальнемагистральных иностранных лайнеров, преимущественно от Boeing.

В целом же доля двух крупнейших производителей в российском авиафлоте достигала 70%.

Планы Минтранса подкреплены лоббизмом Минпромторга, который подготовил стратегию развития российской авиационной промышленности, предполагающую кратное увеличение выпуска самолетов - 735 единиц за 10 лет.

Помимо Sukhoi Superjet 100, в программу включены Ил-114, «Байкал», пять типов вертолетов, арктический турболет L-410, а также самый дорогой проект в линейке - среднемагистральные МС-21, которые задуманы как прямой конкурент массовым лайнерам Boeing и Airbus.

Объемы производства МС-21 предлагается довести до беспрецедентных с советских времен: к концу 2027 «Иркут», входящий в госкорпорацию «Ростех», должен выйти на темп 72 самолета в год.

Проект потребует гигантских расходов, которые авторы предлагают оплатить деньгами Фонда национального благосостояния. Из общей суммы 1,84 триллиона рублей в 2021-30 гг ФНБ должен выделить 1,59 трлн, или 21,3 млрд долларов по текущему курсу.

Авиационный мегапроект станет крупнейшим для фонда и одним из самых дорогих в современной истории России, уступая разве что сочинской олимпиаде, которая обошлась в 40 млрд долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».