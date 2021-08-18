«Этот бой теперь мой»: как сын легендарного Панджшерского льва объявил войну Талибану

«Этот бой теперь мой»: как сын легендарного Панджшерского льва объявил войну Талибану4
- 18.08.2021, 14:37
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Ахмад Масуд призывает своих сторонников собраться в 150 километрах к северу от Кабула.
Сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда, известного как «Панджшерский лев», убитого смертником Аль-Каиды в 2001 году, объявил войну Талибану.
Обращение Ахмада Масуда-младшего к своим сторонникам опубликовало французское издание Paris Match.
«Я унаследовал от своего отца его борьбу за свободу афганцев. Этот бой теперь мой», — заявил он, призвав членов всех племен из всех регионов страны собраться в его родной провинции Панджшер в 150 километрах к северу от Кабула, которая все еще не перешла под контроль талибов.
⭕️#Afghanistan: 📹of the Northern Alliance resistance forces in Panjshir!— 🅻-🆃🅴🅰🅼 (@L_Team10) August 18, 2021
👉Difficult to achieve anything, bearing in mind the huge number of equipment that the Afghan army has left behind and has fallen into the hands of the Taliban!
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Кроме того, Масуд обратился за поддержкой к арабскому миру, Европе и США, «которые так много помогали нам в нашей борьбе за свободу — против СССР в прошлом и против Талибана 20 лет назад».
«Мы никогда не сдадимся. Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшире, снова взялись за оружие. Присоединяйтесь к нам. Мы вместе напишем новую страницу в истории Афганистана. Это будет новая глава в вечном сопротивлении угнетенных тиранией», — добавил лидер сопротивления.
#BREAKING— 🍁Noorullah Durrani 🇦🇫🇿🇦 | نورالله درانی🍁 (@HajiNoorUllah7) August 17, 2021
Ahmad Masoud in #Panjshir valley with his patriots urging Afghans to join him for the freedom of their country. @ahmadmassoud01 is the son of the legendary national hero of #Afghanistan -- Ahmad Shah Massoud. #Kabul #Afghan_lives_matter
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Тем временем в Панджшере продолжаются бои между боевиками Талибана и силами вице-президента Амрулла Салеха.
По некоторым сведениям, остатки правительственных войск уже отбили у боевиков один из ранее захваченных районов.
They are allegedly headed through Charikar, just northwest of Bagram airbase, and on the highway towards the city of Mazar-i-Sharif. The traditional heartland of the Northern Alliance and base of Dostom— Blake Allen (@Blake_Allen13) August 17, 2021
Сейчас они направляются через освобожденный Чарикар к северо-западу от авиабазы Баграм, чтобы соединиться с подразделениями генерала Абдул-Рашида Дустума, который во время наступления талибов на Мазари-Шариф увел своих бойцов в Узбекистан.
Захват Талибаном всей территории Афганистана стал итогом его масштабного наступления на позиции правительственных сил, начавшегося после решения США о выводе своих войск.
После того, как боевики подошли к афганской столице, президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия главы государства.
По некоторым данным, он улетел в Оман.