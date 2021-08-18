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«Этот бой теперь мой»: как сын легендарного Панджшерского льва объявил войну Талибану

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  • 18.08.2021, 14:37
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«Этот бой теперь мой»: как сын легендарного Панджшерского льва объявил войну Талибану

Ахмад Масуд призывает своих сторонников собраться в 150 километрах к северу от Кабула.

Сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда, известного как «Панджшерский лев», убитого смертником Аль-Каиды в 2001 году, объявил войну Талибану.

Обращение Ахмада Масуда-младшего к своим сторонникам опубликовало французское издание Paris Match.

«Я унаследовал от своего отца его борьбу за свободу афганцев. Этот бой теперь мой», — заявил он, призвав членов всех племен из всех регионов страны собраться в его родной провинции Панджшер в 150 километрах к северу от Кабула, которая все еще не перешла под контроль талибов.

Кроме того, Масуд обратился за поддержкой к арабскому миру, Европе и США, «которые так много помогали нам в нашей борьбе за свободу — против СССР в прошлом и против Талибана 20 лет назад».

«Мы никогда не сдадимся. Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшире, снова взялись за оружие. Присоединяйтесь к нам. Мы вместе напишем новую страницу в истории Афганистана. Это будет новая глава в вечном сопротивлении угнетенных тиранией», — добавил лидер сопротивления.

Тем временем в Панджшере продолжаются бои между боевиками Талибана и силами вице-президента Амрулла Салеха.

По некоторым сведениям, остатки правительственных войск уже отбили у боевиков один из ранее захваченных районов.

Сейчас они направляются через освобожденный Чарикар к северо-западу от авиабазы Баграм, чтобы соединиться с подразделениями генерала Абдул-Рашида Дустума, который во время наступления талибов на Мазари-Шариф увел своих бойцов в Узбекистан.

Захват Талибаном всей территории Афганистана стал итогом его масштабного наступления на позиции правительственных сил, начавшегося после решения США о выводе своих войск.

После того, как боевики подошли к афганской столице, президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия главы государства.

По некоторым данным, он улетел в Оман.

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