Задержан брат подполковника ГУБОПиК Станислава Лупоносова 4 18.08.2021, 14:45

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иллюстрационное фото

Родственник офицера был директором строительной компании.

17 августа силовики пришли к Михаилу Лупоносову, брату бывшего подполковника ГУБОПиКа Станислава Лупоносова, покинувшего Беларусь и осудившего действия бывших коллег, сообщает «Наша Нива».

Известно, что Михаил был директором строительной компании. Он был задержан сотрудниками милиции по ч. 1 ст. 427 УК (служебный подлог). Инкриминируемые ему «события» произошли в 2016 году. Сейчас он находится в изоляторе на Окрестина.

Бывший оперативник Станислав Лупоносов был обвинен пропагандой в передаче демократическим силам «огромного количества информации о спецслужбах».

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